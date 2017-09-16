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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Депортиво
Бетис - Депортиво: обзор матча 16 сентября 2017
Бетис
16.09.2017, суббота, 19:30
Испания. Примера, 4 тур
2 : 1
Завершен
Депортиво
14'
Хоакин
76'
Хоакин
23'
Ф. Картабия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Депортиво
78'
Желтая карточка
Луизиньо
ГОЛ! 2:1!
Хоакин
Пас отдал
А. Гуардадо
76'
59'
Желтая карточка
Ф. Наварро
Желтая карточка
Р. Дурмиси
49'
27'
Желтая карточка
Гильерме
23'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Картабия
ГОЛ! 1:0!
Хоакин
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Хави Гарсия
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
17
Хоакин
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Депортиво
25
Костел Пантилимон
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
8
Гильерме
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
20
Адриан
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
27
Франсис
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
4-2-2-2
1
Адан
2
Манди
3
Феддаль
22
Дурмиси
19
Барраган
6
Хави Гарсия
18
Гуардадо
37
Тельо
17
Хоакин
12
Нарваэс
11
Леон
3-3-2-2
25
Пантилимон
5
Шер
14
Аррибас
3
Наварро
8
Гильерме
5
Боргес
24
Хуанфран
10
Картабия
11
Баккали
7
Андоне
20
Адриан
Остались в запасе
Бетис
Депортиво
1
Даниэль Хименес
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
27
Франсис
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
27
Франсис
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Антонио Идальго
Статистика матча Бетис - Депортиво
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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