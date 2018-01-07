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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Депортиво
Вильярреал - Депортиво: обзор матча 07 января 2018
Вильярреал
07.01.2018, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 18 тур
1 : 1
Завершен
Депортиво
30'
Э. Унал
84'
Ф. Андоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Депортиво
84'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Андоне
Пас отдал
Сидней
Желтая карточка
М. Гаспар
77'
Желтая карточка
К. Бакка
77'
77'
Желтая карточка
Сидней
72'
Желтая карточка
Луизиньо
60'
Желтая карточка
Гильерме
Желтая карточка
А. Гонсалес
54'
ГОЛ! 1:0!
Э. Унал
Пас отдал
К. Бакка
30'
Желтая карточка
В. Руис
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Родри
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Депортиво
23
Рубен
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
8
Гильерме
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
33
Чука
ЦП
20
Иманол Гарсия
ЦП
Депортиво
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
16
Бруно Гама
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
4-1-2-2
1
Асенхо
24
Коста
27
Гонсалес
4
Руис
2
Гаспар
16
Родри
8
Форнальс
70
Кастильехо
70
Бакка
19
Унал
3-5-2
23
Рубен
6
Альбентоса
26
Сидней
16
Луизиньо
10
Хиль
5
Боргес
8
Гильерме
24
Хуанфран
5
Москера
20
Адриан
7
Андоне
Остались в запасе
Вильярреал
Депортиво
3
Адриан Марин
ЛЗ
25
Мариано Барбоса
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
33
Чука
ЦП
20
Иманол Гарсия
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Иньиго Перес
11
Закария Баккали
ЛВ
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
25
Мариано Барбоса
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
33
Чука
ЦП
20
Иманол Гарсия
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
Остались в запасе
11
Закария Баккали
ЛВ
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Антонио Идальго
Статистика матча Вильярреал - Депортиво
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
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