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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Севилья
Депортиво - Севилья: обзор матча 17 апреля 2018
Депортиво
17.04.2018, вторник, 20:30
Испания. Примера, 33 тур
0 : 0
Завершен
Севилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Севилья
74'
Желтая карточка
М. Лаюн
11'
Желтая карточка
Э. Банега
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
23
Рубен
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
8
Гильерме
ЦП
20
Адриан
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
19
Гидо Писсаро
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Депортиво
35
Максим Коваль
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
8
Эмре Чолак
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
3-5-2
23
Рубен
16
Луизиньо
5
Шер
6
Альбентоса
5
Боргес
5
Москера
24
Хуанфран
8
Гильерме
7
Крон-Дели
7
Лукас
20
Адриан
3-4-3
13
Сорья
16
Навас
25
Меркадо
19
Лаюн
19
Писсаро
23
Карришу
30
Гайс
11
Банега
14
Фернандес Луна
19
Рамирес
32
Корреа
Остались в запасе
Депортиво
Севилья
11
Закария Баккали
ЛВ
35
Максим Коваль
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
8
Эмре Чолак
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
15
Серхио Рико
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
11
Закария Баккали
ЛВ
35
Максим Коваль
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
8
Эмре Чолак
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Депортиво - Севилья
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
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