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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Барселона
Депортиво - Барселона: обзор матча 29 апреля 2018
Депортиво
29.04.2018, воскресенье, 21:45
Испания. Примера, 35 тур
2 : 4
Завершен
Барселона
40'
Лукас
64'
Э. Чолак
7'
Ф. Коутиньо
38'
Л. Месси
82'
Л. Месси
85'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Барселона
85'
ГОЛ! 2:4!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Суарес
82'
ГОЛ! 2:3!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Суарес
ГОЛ! 2:2!
Э. Чолак
Пас отдал
С. Боргес
64'
58'
Желтая карточка
Н. Семеду
ГОЛ! 1:2!
Лукас
Пас отдал
Б. Валле Балонга
40'
38'
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Суарес
Желтая карточка
Ф. Шер
20'
7'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
У. Дембеле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
23
Рубен
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
8
Эмре Чолак
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
8
Гильерме
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
18
Жорди Альба
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Депортиво
35
Максим Коваль
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
3-5-2
23
Рубен
16
Луизиньо
5
Шер
6
Альбентоса
24
Хуанфран
8
Гильерме
7
Крон-Дели
5
Боргес
8
Чолак
7
Лукас
19
Валле Балонга
4-2-3-1
1
тер Стеген
27
Семеду
14
Умтити
18
Альба
3
Пике
11
Ракитич
5
Бускетс
10
Месси
10
Дембеле
11
Коутиньо
9
Суарес
Остались в запасе
Депортиво
Барселона
10
Федерико Картабия
ПВ
35
Максим Коваль
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
10
Федерико Картабия
ПВ
35
Максим Коваль
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Депортиво - Барселона
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Риасор
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 3
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