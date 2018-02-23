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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Эспаньол
Депортиво - Эспаньол: обзор матча 23 февраля 2018
Депортиво
23.02.2018, пятница, 23:00
Испания. Примера, 25 тур
0 : 0
Завершен
Эспаньол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Эспаньол
Желтая карточка
Э. Боведа
83'
Желтая карточка
Ф. Картабия
62'
Желтая карточка
Ф. Шер
60'
42'
Желтая карточка
В. Санчес
Желтая карточка
П. Москера
33'
Желтая карточка
Ф. Андоне
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
23
Рубен
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
24
Хуанфран
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
8
Гильерме
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
20
Адриан
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
3-3-1-3
23
Рубен
16
Луизиньо
2
Боведа
5
Шер
24
Хуанфран
5
Москера
8
Гильерме
10
Картабия
7
Андоне
7
Лукас
20
Адриан
2-1-4-1-2
13
Лопес
6
Дуарте
24
Мартин
5
Лопес
23
Гранеро
15
Санчес
4
Санчес
10
Дардер
10
Пьятти
7
Морено
12
Баптистао
Остались в запасе
Депортиво
Эспаньол
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
13
Пау Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Депортиво - Эспаньол
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
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