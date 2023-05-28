Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Неманья Кузманович - статистика

Завершил карьеру
27 мая 1989 (37)
#11 | Полузащитник
180 см
Сербия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Баник
29
3
6
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Фортуна Лига, 5 тур
Баник
2 : 4
28.05.2023
Пардубице
64' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 4 тур
Фастав
2 : 1
24.05.2023
Баник
87' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 3 тур
Баник
2 : 1
21.05.2023
Теплице
79' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 2 тур
Яблонец
1 : 1
14.05.2023
Баник
70' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 1 тур
Баник
4 : 0
06.05.2023
Зброевка
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 30 тур
Сигма
1 : 4
30.04.2023
Баник
85' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 29 тур
Баник
0 : 2
25.04.2023
Славия
1' - 83'
Чехия. Фортуна Лига, 28 тур
Млада Болеслав
1 : 0
22.04.2023
Баник
46' - 90'
90'
Чехия. Фортуна Лига, 27 тур
Баник
2 : 1
16.04.2023
Виктория
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 26 тур
Словацко
0 : 1
08.04.2023
Баник
75' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Динамо
2 : 1
18.03.2023
Баник
1' - 78'
Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
Баник
0 : 3
11.03.2023
Спарта
65' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
Пардубице
1 : 1
04.03.2023
Баник
64' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Баник
0 : 2
26.02.2023
Градец-Кралове
1' - 46'
Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
Баник
1 : 2
11.02.2023
Яблонец
1' - 87'
64'
Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
Теплице
0 : 5
04.02.2023
Баник
39' - 90'
90'
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
Фастав
1 : 1
29.01.2023
Баник
1' - 74'
62'
Чехия. Фортуна Лига, 16 тур
Баник
4 : 1
12.11.2022
Богемианс 1905
1' - 90'
35'
Чехия. Фортуна Лига, 15 тур
Славия
3 : 1
06.11.2022
Баник
1' - 70'
Чехия. Фортуна Лига, 13 тур
Виктория
3 : 1
22.10.2022
Баник
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 12 тур
Баник
3 : 1
16.10.2022
Словацко
1' - 90'
6, 26'
Чехия. Фортуна Лига, 11 тур
Слован
0 : 0
09.10.2022
Баник
1' - 67'
Чехия. Фортуна Лига, 10 тур
Баник
1 : 2
01.10.2022
Динамо
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 9 тур
Спарта
1 : 1
17.09.2022
Баник
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 8 тур
Баник
3 : 0
11.09.2022
Пардубице
1' - 90'
82'
Чехия. Фортуна Лига, 7 тур
Градец-Кралове
0 : 0
04.09.2022
Баник
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 6 тур
Баник
1 : 2
31.08.2022
Зброевка
Был в запасе
60'
90'
Чехия. Фортуна Лига, 5 тур
Яблонец
1 : 1
27.08.2022
Баник
1' - 75'
Чехия. Фортуна Лига, 4 тур
Баник
1 : 2
20.08.2022
Теплице
1' - 90'
37'
Чехия. Фортуна Лига, 2 тур
Богемианс 1905
3 : 3
06.08.2022
Баник
1' - 90'
5'
Чехия. Фортуна Лига, 1 тур
Баник
0 : 3
30.07.2022
Сигма
1' - 65'
27'
Главные новости
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
Карпин назвал условие для матча России со 118-й сборной мира
00:58
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
00:48
Радимов – Глушенкову: «Балбес, ты просто надоел»
00:38
1
Ибрагимович спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»
00:29
Карпин резко ответил на вопрос о Дзюбе
Вчера, 23:54
1
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:40
7
Радимов объяснил, почему «Спартак» и «Зенит» не организуют прощальный матч для Дзюбы
Вчера, 23:23
2
ВидеоИбрагимович показал, как занимается штангой весом 140 кг
Вчера, 23:14
2
Карпин прокомментировал скандал в сборной Португалии с участием Роналду
Вчера, 22:53
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+