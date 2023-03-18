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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Баник
Динамо - Баник: обзор матча 18 марта 2023
Динамо
18.03.2023, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Баник
61'
M. Čermák
45'
J. Fleisman
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Баник
86'
Замена
D. Smekal
️️️️
Каду
Замена
П. Цавош
️️️️
M. Čermák
86'
Замена
Д. Броукал
️️️️
P. Hellebrand
86'
86'
Замена
Я. Юрошка
️️️️
М. Санне
81'
Желтая карточка
С. Плавсич
Замена
M. Mrsic
️️️️
Р. Поточны
78'
78'
Замена
R. Mišković
️️️️
Н. Кузманович
78'
Замена
Э. Шехич
️️️️
J. Fleisman
ГОЛ! 1:1!
M. Čermák
Пас отдал
T. Zajic
61'
45'
ГОЛ! 0:1!
J. Fleisman
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
David Sipos
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
12
Бенжамин Чолич
ПЗ
22
Martin Sladký
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
12
Marcel Čermák
ЦП
21
T. Zajic
ЦФ
6
Quadri Adebayo Adediran
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Баник
25
J. Fleisman
ЦЗ
34
Karel Pojezný
ЦЗ
26
Филип Калоц
ЦП
33
Matej Sin
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
20
Каду
ПВ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Динамо
29
Andrew Colin
ВР
4
Давид Броукал
ЦЗ
8
Якуб Грич
ОП
8
Патрик Цавош
ОП
15
Николас Пеннер
ЦП
0
M. Mrsic
ЦП
23
Якуб Матоушек
ПВ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
Баник
24
Martin Hruby
ВР
44
Элдар Шехич
ЛЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
32
Ян Юрошка
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
22
Robert Mišković
ЦП
26
Мухамед Тижани
ЦФ
2-3-5
31
5
Гавел
12
Чолич
22
18
12
6
3
91
Поточны
0
21
2-3-2-3
25
34
26
Калоц
33
95
Плавсич
20
Каду
11
Кузманович
99
Алмаши
0
21
Санне
18
4
Броукал
4
Броукал
18
12
8
Цавош
8
Цавош
12
91
Поточны
0
0
91
Поточны
25
44
Шехич
44
Шехич
25
21
Санне
32
Юрошка
32
Юрошка
21
Санне
20
Каду
9
9
20
Каду
11
Кузманович
22
22
11
Кузманович
Остались в запасе
Динамо
Баник
29
Andrew Colin
ВР
8
Якуб Грич
ОП
15
Николас Пеннер
ЦП
23
Якуб Матоушек
ПВ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
24
Martin Hruby
ВР
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
29
Andrew Colin
ВР
8
Якуб Грич
ОП
15
Николас Пеннер
ЦП
23
Якуб Матоушек
ПВ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
Остались в запасе
24
Martin Hruby
ВР
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Динамо - Баник
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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