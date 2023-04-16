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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Виктория
Баник - Виктория: обзор матча 16 апреля 2023
Баник
16.04.2023, воскресенье, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Виктория
79'
Л. Гейда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баник - Виктория
Желтая карточка
Ф. Калоц
90'
+5
Замена
Д. Лишка
️️️️
Д. Бухта
90'
86'
Замена
Э. Йирка
️️️️
Л. Холик
86'
Замена
Р. Квет
️️️️
П. Буха
79'
ГОЛ! 0:1!
Л. Гейда
Пас отдал
Л. Калвах
Замена
J. Fleisman
️️️️
И. Клима
78'
62'
Желтая карточка
Л. Гейда
56'
Желтая карточка
Я. Сикора
Желтая карточка
Э. Шехич
53'
46'
Замена
М. Выдра
️️️️
А. Влканова
33'
Замена
Я. Копиц
️️️️
М. Гавел
31'
Желтая карточка
Д. Москера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
44
Элдар Шехич
ЛЗ
34
Karel Pojezný
ЦЗ
32
Ян Юрошка
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
5
Jiri Boula
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
33
Энео Битри
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
8
Джон Москера
ЛВ
20
Павел Буха
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
58
Адам Влканова
АП
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Баник
25
J. Fleisman
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
14
Petr Jaroň
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
22
Robert Mišković
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
0
J. Lastuvka
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
12
Адам Задражил
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
16
Роман Квет
ОП
10
Ян Копиц
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
97
Эрик Йирка
ПВ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
2-5-4
44
Шехич
34
19
Бухта
5
26
Калоц
95
Плавсич
32
Юрошка
1
Летачек
33
Битри
23
Клима
26
Тижани
4-2-3-1
36
Станек
4
Холик
2
Гейда
24
Гавел
21
Емелка
20
Буха
23
Калвах
49
Сикора
58
Влканова
8
Москера
25
Хоры
23
Клима
25
25
23
Клима
19
Бухта
27
Лишка
27
Лишка
19
Бухта
20
Буха
16
Квет
16
Квет
20
Буха
24
Гавел
10
Копиц
10
Копиц
24
Гавел
4
Холик
97
Йирка
97
Йирка
4
Холик
58
Влканова
11
Выдра
11
Выдра
58
Влканова
Остались в запасе
Баник
Виктория
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
14
Petr Jaroň
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
22
Robert Mišković
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
0
J. Lastuvka
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
13
Марьян Тврдон
ВР
12
Адам Задражил
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Остались в запасе
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
14
Petr Jaroň
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
22
Robert Mišković
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
0
J. Lastuvka
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
12
Адам Задражил
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Главный тренер
Михал Билек
Статистика матча Баник - Виктория
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Информация о матче
Стадион:
Местски
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