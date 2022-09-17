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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Баник
Спарта - Баник: обзор матча 17 сентября 2022
Спарта
17.09.2022, суббота, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Баник
22'
Л. Садилек
46'
И. Клима
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Баник
86'
Замена
Э. Шехич
️️️️
J. Fleisman
81'
Замена
Д. Бухта
️️️️
Каду
Замена
М. Минчев
️️️️
Я. Янкто
77'
Замена
Т. Виснер
️️️️
Я. Мейдр
77'
Замена
А. Карабец
️️️️
К. Данек
67'
Желтая карточка
Д. Павелка
57'
46'
ГОЛ! 1:1!
И. Клима
Желтая карточка
Л. Садилек
45'
23'
Желтая карточка
J. Lastuvka
ГОЛ! 1:0!
Л. Садилек
Пас отдал
Я. Янкто
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
32
Матей Коварж
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
9
Кристоф Данек
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
7
Ян Кухта
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Баник
27
Давид Лишка
ЦЗ
17
Michal Frydrych
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
20
Каду
ПВ
0
J. Lastuvka
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
8
Daniel Tetour
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
9
Адам Карабец
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
8
Ян Фортельный
ЦФ
Баник
19
Давид Бухта
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
22
Robert Mišković
ЦП
32
Ян Юрошка
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
44
Элдар Шехич
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
4-4-2
32
Коварж
5
Хойер
4
Серенсен
30
Зелены
19
Мейдр
21
Янкто
18
Садилек
8
Павелка
9
Данек
70
Чванчара
7
Кухта
4-3-1-3
17
25
2
Ндефе
27
Лишка
5
11
Кузманович
95
Плавсич
20
Каду
8
23
Клима
0
19
Мейдр
28
Виснер
28
Виснер
19
Мейдр
9
Данек
9
Карабец
9
Карабец
9
Данек
21
Янкто
17
Минчев
17
Минчев
21
Янкто
20
Каду
19
Бухта
19
Бухта
20
Каду
25
44
Шехич
44
Шехич
25
Остались в запасе
Спарта
Баник
61
Михал Сачек
ПЗ
30
Доминик Холек
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
8
Ян Фортельный
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
9
Daniel Smekal
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
22
Robert Mišković
ЦП
32
Ян Юрошка
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
61
Михал Сачек
ПЗ
30
Доминик Холек
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
8
Ян Фортельный
ЦФ
Остались в запасе
9
Daniel Smekal
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
22
Robert Mišković
ЦП
32
Ян Юрошка
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Спарта - Баник
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
Стадион:
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