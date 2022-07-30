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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Сигма
Баник - Сигма: обзор матча 30 июля 2022
Баник
30.07.2022, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 1 тур
0 : 3
Завершен
Сигма
38'
М. Хытил
51'
Ю. Хватал
79'
J. Sedlak
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баник - Сигма
Желтая карточка
J. Fleisman
90'
86'
Замена
J. Matoušek
️️️️
J. Navratil
Замена
Д. Бухта
️️️️
Э. Шехич
84'
83'
Желтая карточка
О. Змозла
Замена
D. Smekal
️️️️
Ф. Калоц
83'
79'
ГОЛ! 0:3!
J. Sedlak
Пас отдал
P. Zifcak
77'
Желтая карточка
Ю. Хватал
69'
Замена
P. Zifcak
️️️️
М. Хытил
Замена
Л. Такакш
️️️️
D. Tetour
65'
Замена
Л. Будински
️️️️
Н. Кузманович
65'
51'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Хватал
Пас отдал
Ф. Зорван
38'
ГОЛ! 0:1!
М. Хытил
Пас отдал
Ю. Хватал
Желтая карточка
Я. Покорны
33'
Желтая карточка
Н. Кузманович
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
17
Michal Frydrych
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
11
Неманья Кузманович
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
44
Элдар Шехич
ЦФ
8
Daniel Tetour
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ПЗ
13
Моймир Хытил
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
9
Антонин Русек
ЦФ
19
Лукаш Враштил
ЦФ
44
Матуш Мачик
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Баник
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
22
Лацо Такакш
ЦЗ
14
Petr Jaroň
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
5
Jiri Boula
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
21
Мухаммед Санне
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
Сигма
32
Vit Benes
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
4-2-5
2
Ндефе
38
Покорны
25
17
11
Кузманович
26
Калоц
8
0
26
Тижани
23
Клима
44
Шехич
3-3-3
7
Брейте
30
Хватал
21
Змозла
21
Емелка
13
Хытил
30
8
Зорван
44
Мачик
19
Враштил
9
Русек
8
22
Такакш
22
Такакш
8
11
Кузманович
32
Будински
32
Будински
11
Кузманович
26
Калоц
9
9
26
Калоц
44
Шехич
19
Бухта
19
Бухта
44
Шехич
30
30
30
30
13
Хытил
11
11
13
Хытил
Остались в запасе
Баник
Сигма
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
14
Petr Jaroň
ЦП
5
Jiri Boula
ЦП
21
Мухаммед Санне
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
32
Vit Benes
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
14
Petr Jaroň
ЦП
5
Jiri Boula
ЦП
21
Мухаммед Санне
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
Остались в запасе
32
Vit Benes
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Баник - Сигма
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
Местски
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