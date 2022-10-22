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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Баник
Виктория - Баник: обзор матча 22 октября 2022
Виктория
22.10.2022, суббота, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 13 тур
3 : 1
Завершен
Баник
8'
Л. Калвах
20'
Я. Климент
78'
Д. Москера
61'
Л. Алмаши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виктория - Баник
90'
+2
Желтая карточка
M. Frydrych
Замена
В. Пиларж
️️️️
Д. Москера
81'
Желтая карточка
Д. Москера
79'
ГОЛ! 3:1!
Д. Москера
Пас отдал
Э. Йирка
78'
Желтая карточка
Т. Хоры
71'
71'
Желтая карточка
J. Lastuvka
71'
Замена
И. Клима
️️️️
Л. Алмаши
Замена
Л. Холик
️️️️
А. Влканова
71'
65'
Замена
R. Mišković
️️️️
D. Tetour
61'
ГОЛ! 2:1!
Л. Алмаши
46'
Замена
D. Smekal
️️️️
Я. Юрошка
Замена
Э. Йирка
️️️️
Я. Климент
30'
ГОЛ! 2:0!
Я. Климент
Пас отдал
Т. Хоры
20'
ГОЛ! 1:0!
Л. Калвах
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
23
Лукаш Калвах
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
58
Адам Влканова
АП
9
Ян Климент
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Баник
17
Michal Frydrych
ЦЗ
34
Karel Pojezný
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
32
Ян Юрошка
ЦП
5
Jiri Boula
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
8
Daniel Tetour
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
47
Алеш Чермак
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
97
Эрик Йирка
ПВ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
33
Рене Дедич
ЦФ
Баник
34
Patrik Mekota
ЦЗ
19
Давид Бухта
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
22
Robert Mišković
ЦП
26
Мухамед Тижани
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
44
Элдар Шехич
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
4-2-2-2
36
Станек
21
Емелка
4
Перница
24
Гавел
2
Гейда
23
Калвах
20
Буха
8
Москера
58
Влканова
25
Хоры
9
Климент
4-4-3
34
25
2
Ндефе
17
5
11
Кузманович
95
Плавсич
32
Юрошка
8
0
99
Алмаши
58
Влканова
4
Холик
4
Холик
58
Влканова
8
Москера
11
Пиларж
11
Пиларж
8
Москера
9
Климент
97
Йирка
97
Йирка
9
Климент
32
Юрошка
9
9
32
Юрошка
8
22
22
8
99
Алмаши
23
Клима
23
Клима
99
Алмаши
Остались в запасе
Виктория
Баник
13
Марьян Тврдон
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
33
Рене Дедич
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
34
Patrik Mekota
ЦЗ
19
Давид Бухта
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
26
Мухамед Тижани
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
44
Элдар Шехич
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
33
Рене Дедич
ЦФ
Остались в запасе
34
Patrik Mekota
ЦЗ
19
Давид Бухта
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
26
Мухамед Тижани
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
44
Элдар Шехич
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Виктория - Баник
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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