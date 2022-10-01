Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Динамо
Баник - Динамо: обзор матча 01 октября 2022
Баник
01.10.2022, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Динамо
2'
D. Hais
50'
Л. Чмелик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баник - Динамо
Желтая карточка
Л. Алмаши
90'
+1
89'
Замена
M. Sladký
️️️️
P. Hellebrand
83'
Замена
L. Skovajsa
️️️️
D. Hais
73'
Желтая карточка
Б. Слука
57'
Замена
J. Švec
️️️️
Л. Чмелик
50'
ГОЛ! 0:2!
Л. Чмелик
Пас отдал
П. Цавош
Желтая карточка
Каду
18'
2'
ГОЛ! 0:1!
D. Hais
Пас отдал
Л. Чмелик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
17
Michal Frydrych
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
20
Каду
ПВ
23
Иржи Клима
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Динамо
31
Martin Janáček
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
4
Давид Броукал
ЦЗ
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
91
Роман Поточны
ЦФ
9
Лукаш Чмелик
ЦФ
16
Daniel Hais
ЦФ
71
Бранислав Слука
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Баник
34
Karel Pojezný
ЦЗ
26
Филип Калоц
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
22
Robert Mišković
ЦП
26
Мухамед Тижани
ЦФ
44
Элдар Шехич
ЦФ
8
Daniel Tetour
ЦФ
Динамо
31
David Sipos
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
22
Martin Sladký
ЦП
0
M. Mrsic
ЦП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
7
Jakub Švec
ЦФ
23
Якуб Матоушек
ЦФ
4-3-1-3
17
25
2
Ндефе
27
Лишка
5
11
Кузманович
95
Плавсич
20
Каду
99
Алмаши
0
23
Клима
3-2-5
31
5
Гавел
4
Броукал
12
Чолич
8
Цавош
18
91
Поточны
3
71
Слука
16
9
Чмелик
18
22
22
18
16
25
25
16
9
Чмелик
7
7
9
Чмелик
Остались в запасе
Баник
Динамо
34
Karel Pojezný
ЦЗ
26
Филип Калоц
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
22
Robert Mišković
ЦП
26
Мухамед Тижани
ЦФ
44
Элдар Шехич
ЦФ
8
Daniel Tetour
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
31
David Sipos
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
0
M. Mrsic
ЦП
23
Якуб Матоушек
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
34
Karel Pojezný
ЦЗ
26
Филип Калоц
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
22
Robert Mišković
ЦП
26
Мухамед Тижани
ЦФ
44
Элдар Шехич
ЦФ
8
Daniel Tetour
ЦФ
Остались в запасе
31
David Sipos
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
0
M. Mrsic
ЦП
23
Якуб Матоушек
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Баник - Динамо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Местски
Новости команд
Все
Баник
Динамо
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Легия» – «Баник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.83
2025.07.30 20:33
«Баник» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.07.23 08:36
Тренер «Динамо» раскрыл, чем занимался Мостовой на стажировке
2024.11.13 23:49
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
2023.12.01 16:02
1
«Легия» – «Баник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.83
2025.07.30 20:33
«Баник» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.07.23 08:36
Тренер «Динамо» раскрыл, чем занимался Мостовой на стажировке
2024.11.13 23:49
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
2023.12.01 16:02
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
2022.01.21 20:10
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
2022.01.07 16:30
1
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
2021.07.14 21:37
2
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+