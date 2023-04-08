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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Баник
Словацко - Баник: обзор матча 08 апреля 2023
Словацко
08.04.2023, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Баник
30'
Э. Битри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словацко - Баник
90'
+1
Желтая карточка
И. Летачек
Замена
П. Шимко
️️️️
М. Кадлец
90'
85'
Желтая карточка
Э. Шехич
79'
Желтая карточка
Каду
75'
Замена
Н. Кузманович
️️️️
M. Sin
Замена
М. Травник
️️️️
П. Рейнберк
72'
Замена
Д. Хользер
️️️️
Я. Калабишка
71'
Замена
О. Михалик
️️️️
В. Даничек
62'
61'
Замена
Каду
️️️️
Д. Бухта
30'
ГОЛ! 0:1!
Э. Битри
19'
Желтая карточка
Д. Бухта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
11
Милан Петржела
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
71
Seung-bin Kim
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Баник
44
Элдар Шехич
ЛЗ
34
Karel Pojezný
ЦЗ
19
Давид Бухта
ЦП
33
Matej Sin
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
32
Ян Юрошка
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
26
Мухамед Тижани
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
33
Энео Битри
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Словацко
31
Иржи Борек
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
10
Михал Травник
ЦП
8
Martin Kudela
ЦП
77
Павел Юрошка
ПВ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Баник
27
Давид Лишка
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
20
Каду
ПВ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
4-4-2
1
Нгуйен
3
Кадлец
91
Калабишка
23
Рейнберк
6
Хофманн
11
Петржела
28
Даничек
99
Синявский
20
Хавлик
27
Вехета
71
2-5-4
34
44
Шехич
19
Бухта
26
Калоц
32
Юрошка
95
Плавсич
33
23
Клима
33
Битри
1
Летачек
26
Тижани
3
Кадлец
4
Шимко
4
Шимко
3
Кадлец
91
Калабишка
95
Хользер
95
Хользер
91
Калабишка
23
Рейнберк
10
Травник
10
Травник
23
Рейнберк
28
Даничек
17
Михалик
17
Михалик
28
Даничек
33
11
Кузманович
11
Кузманович
33
19
Бухта
20
Каду
20
Каду
19
Бухта
Остались в запасе
Словацко
Баник
31
Иржи Борек
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
8
Martin Kudela
ЦП
77
Павел Юрошка
ПВ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
27
Давид Лишка
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
31
Иржи Борек
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
8
Martin Kudela
ЦП
77
Павел Юрошка
ПВ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Остались в запасе
27
Давид Лишка
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Словацко - Баник
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
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