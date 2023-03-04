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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Баник
Пардубице - Баник: обзор матча 04 марта 2023
Пардубице
04.03.2023, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Баник
3'
P. Cerny
35'
Каду (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пардубице - Баник
90'
Замена
Э. Шехич
️️️️
С. Плавсич
84'
Замена
Д. Бухта
️️️️
M. Sin
78'
Желтая карточка
J. Fleisman
64'
Замена
Н. Кузманович
️️️️
R. Mišković
Желтая карточка
Т. Влчек
63'
Замена
D. Huf
️️️️
P. Cerny
61'
Замена
S. Simek
️️️️
V. Sychra
46'
45'
Желтая карточка
M. Sin
35'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Каду
ГОЛ! 1:0!
P. Cerny
Пас отдал
Д. Костка
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
1
Флориан Ницэ
ВР
20
Матей Хелешич
ЛЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
39
Доминик Яношек
ЦП
19
Михал Хлаваты
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
31
Доминик Костка
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Баник
34
Karel Pojezný
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
33
Matej Sin
ЦП
22
Robert Mišković
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
20
Каду
ПВ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
33
Энео Битри
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
6
Tomas Koukola
ЦЗ
6
Marek Icha
ЦП
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
9
D. Huf
ЦФ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
10
B. Pikul
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
Баник
24
Martin Hruby
ВР
44
Элдар Шехич
ЛЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
34
Patrik Mekota
ЦЗ
14
Petr Jaroň
ЦП
32
Ян Юрошка
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
3-3-4
1
Ницэ
20
Хелешич
2
Гранац
27
Влчек
39
Яношек
19
Хлаваты
7
Вацек
31
Костка
14
28
9
2-4-1-4
34
25
33
22
95
Плавсич
5
20
Каду
21
Санне
33
Битри
0
26
Тижани
9
9
9
9
28
8
8
28
95
Плавсич
44
Шехич
44
Шехич
95
Плавсич
33
19
Бухта
19
Бухта
33
22
11
Кузманович
11
Кузманович
22
Остались в запасе
Пардубице
Баник
35
Якуб Маркович
ВР
6
Tomas Koukola
ЦЗ
6
Marek Icha
ЦП
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
9
Ladislav Krobot
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
10
B. Pikul
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
24
Martin Hruby
ВР
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
34
Patrik Mekota
ЦЗ
14
Petr Jaroň
ЦП
32
Ян Юрошка
ЦП
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
6
Tomas Koukola
ЦЗ
6
Marek Icha
ЦП
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
9
Ladislav Krobot
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
10
B. Pikul
ЦФ
Остались в запасе
24
Martin Hruby
ВР
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
34
Patrik Mekota
ЦЗ
14
Petr Jaroň
ЦП
32
Ян Юрошка
ЦП
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Пардубице - Баник
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
Стадион:
Доличек
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