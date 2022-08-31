Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Зброевка
Баник - Зброевка: обзор матча 31 августа 2022
Баник
31.08.2022, среда, 18:30
Чехия. Фортуна Лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Зброевка
60'
D. Smekal
82'
Я. Ржезничек
90'
A. Fousek
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баник - Зброевка
Желтая карточка
Н. Кузманович
90'
+2
90'
ГОЛ! 1:2!
A. Fousek
Пас отдал
Я. Ржезничек
Желтая карточка
М. Санне
87'
82'
ГОЛ! 1:1!
Я. Ржезничек
Пас отдал
A. Fousek
82'
Замена
A. Fousek
️️️️
M. Hrabina
82'
Замена
J. Prichystal
️️️️
F. Blecha
Замена
J. Fleisman
️️️️
И. Клима
82'
66'
Желтая карточка
М. Шевчик
66'
Замена
В. Муса Алли
️️️️
J. Divisek
ГОЛ! 1:0!
D. Smekal
Пас отдал
Н. Кузманович
60'
59'
Замена
J. Texl
️️️️
Š. Falta
59'
Замена
Я. Ржезничек
️️️️
Я. Гладик
Желтая карточка
Э. Шехич
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
22
Лацо Такакш
ЦЗ
34
Karel Pojezný
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
21
Мухаммед Санне
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
44
Элдар Шехич
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Зброевка
20
Šimon Falta
ЦЗ
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
18
Денис Гранечны
ЦЗ
0
J. Divisek
ЦП
21
Filip Blecha
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
14
Ян Гладик
ЦФ
23
Михал Шевчик
ЦФ
15
Якуб Шурал
ЦФ
71
Jakub Šiman
ЦФ
15
L. Endl
ЦФ
Баник
25
J. Fleisman
ЦЗ
17
Michal Frydrych
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
11
Неманья Кузманович
ЦП
22
Robert Mišković
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
8
Daniel Tetour
ЦФ
Зброевка
30
Властимил Хрубы
ВР
16
R. Matejov
ЦЗ
15
Jan Sterba
ЦЗ
0
J. Texl
ЦЗ
19
Вале Муса Алли
ЦП
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
44
J. Prichystal
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
30
A. Fousek
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
2-4-5
22
Такакш
34
5
14
19
Бухта
26
Калоц
0
44
Шехич
26
Тижани
23
Клима
21
Санне
3-3-5
20
9
18
Гранечны
0
21
10
Соучек
14
Гладик
15
71
15
Шурал
23
Шевчик
23
Клима
25
25
23
Клима
20
0
0
20
0
19
Алли
19
Алли
0
14
Гладик
37
Ржезничек
37
Ржезничек
14
Гладик
21
44
44
21
9
30
30
9
Остались в запасе
Баник
Зброевка
17
Michal Frydrych
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
11
Неманья Кузманович
ЦП
22
Robert Mišković
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
8
Daniel Tetour
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
30
Властимил Хрубы
ВР
16
R. Matejov
ЦЗ
15
Jan Sterba
ЦЗ
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
Остались в запасе
17
Michal Frydrych
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
11
Неманья Кузманович
ЦП
22
Robert Mišković
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
8
Daniel Tetour
ЦФ
Остались в запасе
30
Властимил Хрубы
ВР
16
R. Matejov
ЦЗ
15
Jan Sterba
ЦЗ
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Баник - Зброевка
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Местски
Новости команд
Все
Баник
Зброевка
«Легия» – «Баник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.83
2025.07.30 20:33
«Баник» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.07.23 08:36
Тренер «Динамо» раскрыл, чем занимался Мостовой на стажировке
2024.11.13 23:49
Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
2024.10.02 15:18
1
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
2023.12.01 16:02
1
«Легия» – «Баник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.83
2025.07.30 20:33
«Баник» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.07.23 08:36
Тренер «Динамо» раскрыл, чем занимался Мостовой на стажировке
2024.11.13 23:49
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
2023.12.01 16:02
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
2022.01.21 20:10
Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
2024.10.02 15:18
1
«Зброевка» с форвардом Базелюком вылетела из высшего дивизиона Чехии
2018.05.19 20:44
3
ЦСКА отдал Базелюка в аренду в чешский клуб
2018.01.11 21:24
22
Базелюк может продолжить карьеру в Чехии
2018.01.10 20:07
6
Коне – обладатель награды «фэйр плей-2017», тоголезец спас жизнь соперника во время матча
2017.10.23 22:36
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+