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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Богемианс 1905
Баник - Богемианс 1905: обзор матча 12 ноября 2022
Баник
12.11.2022, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 16 тур
4 : 1
Завершен
Богемианс 1905
9'
D. Tetour (П)
35'
С. Плавсич
73'
Л. Алмаши
80'
Л. Алмаши
63'
Я. Коваржик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баник - Богемианс 1905
86'
Замена
M. Novy
️️️️
Р. Квет
Замена
Э. Шехич
️️️️
С. Плавсич
85'
ГОЛ! 4:1!
Л. Алмаши
80'
79'
Замена
L. Muzik
️️️️
П. Хронек
78'
Желтая карточка
М. Беран
ГОЛ! 3:1!
Л. Алмаши
Пас отдал
С. Плавсич
73'
Замена
Д. Бухта
️️️️
Каду
69'
Замена
R. Mišković
️️️️
D. Tetour
69'
68'
Желтая карточка
Я. Коваржик
63'
ГОЛ! 2:1!
Я. Коваржик
63'
Замена
Я. Коваржик
️️️️
Э. Прекоп
55'
Желтая карточка
Э. Прекоп
Желтая карточка
Ф. Калоц
50'
47'
Желтая карточка
H. Jan Bačkovský
46'
Замена
М. Беран
️️️️
M. Dostal
46'
Замена
В. Дрчал
️️️️
Д. Пушкач
ГОЛ! 2:0!
С. Плавсич
Пас отдал
Н. Кузманович
35'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
D. Tetour
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
17
Michal Frydrych
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
34
Karel Pojezný
ЦЗ
26
Филип Калоц
ЦП
32
Ян Юрошка
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
20
Каду
ПВ
8
Daniel Tetour
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Богемианс 1905
29
L. Hulka
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
30
Давид Пушкач
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
11
Эрик Прекоп
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Баник
24
Martin Hruby
ВР
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
22
Robert Mišković
ЦП
5
Jiri Boula
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
26
Мухамед Тижани
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
44
Элдар Шехич
ЦФ
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
0
D. Krch
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
7
Михал Беран
АП
3
Stefan Vilotic
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
3-4-1-3
17
25
34
26
Калоц
95
Плавсич
11
Кузманович
32
Юрошка
20
Каду
0
99
Алмаши
8
4-5-2
39
Крапка
16
4
29
30
Пушкач
16
Квет
8
Янош
15
Хронек
16
59
11
Прекоп
8
22
22
8
20
Каду
19
Бухта
19
Бухта
20
Каду
95
Плавсич
44
Шехич
44
Шехич
95
Плавсич
16
Квет
32
32
16
Квет
11
Прекоп
19
Коваржик
19
Коваржик
11
Прекоп
16
7
Беран
7
Беран
16
15
Хронек
9
9
15
Хронек
30
Пушкач
17
Дрчал
17
Дрчал
30
Пушкач
Остались в запасе
Баник
Богемианс 1905
24
Martin Hruby
ВР
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
26
Мухамед Тижани
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
1
Roman Vales
ВР
0
D. Krch
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
3
Stefan Vilotic
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
24
Martin Hruby
ВР
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
26
Мухамед Тижани
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
Остались в запасе
1
Roman Vales
ВР
0
D. Krch
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
3
Stefan Vilotic
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Баник - Богемианс 1905
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
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Баник
Богемианс 1905
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