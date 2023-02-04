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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Баник
Теплице - Баник: обзор матча 04 февраля 2023
Теплице
04.02.2023, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
0 : 5
Завершен
Баник
51'
И. Клима
63'
Каду
79'
Ф. Калоц
90+3'
Д. Лишка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Теплице - Баник
90'
+3
ГОЛ! 0:4!
Д. Лишка
Пас отдал
Н. Кузманович
86'
Замена
M. Sin
️️️️
С. Плавсич
79'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Калоц
Пас отдал
Я. Юрошка
Замена
С. Шалоупек
️️️️
J. Knapik
77'
Замена
M. Radosta
️️️️
М. Хибс
70'
63'
ГОЛ! 0:2!
Каду
Пас отдал
И. Клима
51'
ГОЛ! 0:1!
И. Клима
Пас отдал
Каду
39'
Замена
Н. Кузманович
️️️️
Д. Бухта
18'
Желтая карточка
Я. Юрошка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
4
Неманья Мицевич
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
26
Якуб Урбанец
ЛВ
27
Даниэль Трубац
ЛВ
23
Лукаш Маречек
ОП
0
T. Kucera
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Баник
44
Элдар Шехич
ЛЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
34
Karel Pojezný
ЦЗ
26
Филип Калоц
ЦП
32
Ян Юрошка
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
22
Robert Mišković
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
20
Каду
ПВ
23
Иржи Клима
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Теплице
72
Filip Mucha
ВР
44
S. Drame
ЦЗ
35
M. Radosta
ЦЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
21
Adam Čičovský
ЦП
7
Филип Жак
ЦФ
15
Babacar Sy
ЦФ
Баник
24
Martin Hruby
ВР
25
J. Fleisman
ЦЗ
17
Michal Frydrych
ЦЗ
14
Petr Jaroň
ЦП
33
Matej Sin
ЦП
5
Jiri Boula
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
26
Мухамед Тижани
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
4-1-1-2-3
4
Мицевич
11
Хибс
0
22
23
Маречек
0
27
Трубац
26
Урбанец
14
3
30
3-5-1-2
27
Лишка
34
44
Шехич
26
Калоц
95
Плавсич
22
19
Бухта
32
Юрошка
20
Каду
0
23
Клима
11
Хибс
35
35
11
Хибс
22
2
Шалоупек
2
Шалоупек
22
95
Плавсич
33
33
95
Плавсич
19
Бухта
11
Кузманович
11
Кузманович
19
Бухта
Остались в запасе
Теплице
Баник
72
Filip Mucha
ВР
44
S. Drame
ЦЗ
21
Adam Čičovský
ЦП
7
Филип Жак
ЦФ
15
Babacar Sy
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
24
Martin Hruby
ВР
25
J. Fleisman
ЦЗ
17
Michal Frydrych
ЦЗ
14
Petr Jaroň
ЦП
5
Jiri Boula
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
26
Мухамед Тижани
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
72
Filip Mucha
ВР
44
S. Drame
ЦЗ
21
Adam Čičovský
ЦП
7
Филип Жак
ЦФ
15
Babacar Sy
ЦФ
Остались в запасе
24
Martin Hruby
ВР
25
J. Fleisman
ЦЗ
17
Michal Frydrych
ЦЗ
14
Petr Jaroň
ЦП
5
Jiri Boula
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
26
Мухамед Тижани
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Теплице - Баник
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
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