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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Теплице
Баник - Теплице: обзор матча 20 августа 2022
Баник
20.08.2022, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Теплице
37'
Н. Кузманович
19'
J. Knapik
80'
А. Гнинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баник - Теплице
Желтая карточка
Э. Шехич
90'
+4
90'
Замена
Ф. Жак
️️️️
L. Kodad
88'
Замена
S. Drame
️️️️
T. Kucera
Замена
Л. Такакш
️️️️
Ф. Калоц
88'
80'
ГОЛ! 1:2!
А. Гнинг
Пас отдал
Д. Трубац
75'
Желтая карточка
L. Kodad
Желтая карточка
M. Frydrych
68'
Замена
Э. Шехич
️️️️
Д. Бухта
62'
Желтая карточка
Ф. Калоц
45'
+2
45'
Желтая карточка
А. Гнинг
Желтая карточка
Д. Бухта
43'
ГОЛ! 1:1!
Н. Кузманович
Пас отдал
И. Клима
37'
Желтая карточка
И. Клима
33'
33'
Желтая карточка
М. Хибс
19'
ГОЛ! 0:1!
J. Knapik
Пас отдал
Д. Трубац
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
17
Michal Frydrych
ЦЗ
34
Karel Pojezný
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
14
Petr Jaroň
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
21
Мухаммед Санне
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Теплице
72
Filip Mucha
ВР
0
A. Hycka
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
12
Абдалла Гнинг
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
26
Якуб Урбанец
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
19
Роберт Юкл
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Баник
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
22
Лацо Такакш
ЦЗ
32
Лукаш Будински
ЦП
22
Robert Mišković
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
5
Jiri Boula
ЦП
44
Элдар Шехич
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Теплице
44
S. Drame
ЦЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
8
Якуб Кристан
ЦП
7
Филип Жак
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
13
Roman Čerepkai
ЦФ
4-4-3
17
25
38
Покорны
34
14
19
Бухта
11
Кузманович
26
Калоц
0
23
Клима
21
Санне
4-4-1
72
11
Хибс
22
17
0
0
26
Урбанец
27
Трубац
12
Гнинг
19
Юкл
26
Калоц
22
Такакш
22
Такакш
26
Калоц
19
Бухта
44
Шехич
44
Шехич
19
Бухта
0
44
44
0
7
Жак
7
Жак
3
3
Остались в запасе
Баник
Теплице
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
32
Лукаш Будински
ЦП
22
Robert Mišković
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
5
Jiri Boula
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
8
Якуб Кристан
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
13
Roman Čerepkai
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
32
Лукаш Будински
ЦП
22
Robert Mišković
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
5
Jiri Boula
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Остались в запасе
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
8
Якуб Кристан
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
13
Roman Čerepkai
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Баник - Теплице
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
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1
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2025.07.30 20:33
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2025.07.23 08:36
Тренер «Динамо» раскрыл, чем занимался Мостовой на стажировке
2024.11.13 23:49
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
2023.12.01 16:02
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
2022.01.21 20:10
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
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2020.02.11 10:35
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2019.06.28 16:56
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