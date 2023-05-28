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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Пардубице
Баник - Пардубице: обзор матча 28 мая 2023
Баник
28.05.2023, воскресенье, 18:00
Чехия. Фортуна Лига, группа C, 5 тур
2 : 4
Завершен
Пардубице
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баник - Пардубице
Замена
М. Санне
️️️️
D. Holan
87'
80'
Желтая карточка
Д. Яношек
70'
Замена
T. Koukola
️️️️
Т. Влчек
Замена
Н. Кузманович
️️️️
Д. Бухта
64'
Замена
R. Mišković
️️️️
Каду
64'
Желтая карточка
D. Holan
61'
60'
Замена
М. Хлаваты
️️️️
B. Pikul
Замена
D. Smekal
️️️️
Э. Шехич
57'
Желтая карточка
Д. Бухта
53'
37'
Желтая карточка
Т. Влчек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
44
Элдар Шехич
ЛЗ
34
Karel Pojezný
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
6
Dominik Holan
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
32
Ян Юрошка
ЦП
20
Каду
ПВ
33
Энео Битри
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
20
Матей Хелешич
ЛЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
6
Marek Icha
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
14
E. Tischler
ЦФ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
10
B. Pikul
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Баник
17
Michal Frydrych
ЦЗ
34
Patrik Mekota
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
22
Robert Mišković
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
21
Мухаммед Санне
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
Пардубице
6
Tomas Koukola
ЦЗ
19
Михал Хлаваты
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
32
Leandro Jabá
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
3-4-1-2
44
Шехич
25
34
6
19
Бухта
32
Юрошка
14
20
Каду
26
Тижани
33
Битри
3-2-5
35
Маркович
27
Влчек
2
Гранац
20
Хелешич
6
7
Вацек
14
15
28
10
9
20
Каду
22
22
20
Каду
44
Шехич
9
9
44
Шехич
19
Бухта
11
Кузманович
11
Кузманович
19
Бухта
6
21
Санне
21
Санне
6
27
Влчек
6
6
27
Влчек
10
19
Хлаваты
19
Хлаваты
10
Остались в запасе
Баник
Пардубице
17
Michal Frydrych
ЦЗ
34
Patrik Mekota
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
1
Иржи Летачек
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
39
Доминик Яношек
ЦП
32
Leandro Jabá
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
17
Michal Frydrych
ЦЗ
34
Patrik Mekota
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
1
Иржи Летачек
ЦФ
Остались в запасе
39
Доминик Яношек
ЦП
32
Leandro Jabá
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Баник - Пардубице
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
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