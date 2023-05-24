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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Баник
Фастав - Баник: обзор матча 24 мая 2023
Фастав
24.05.2023, среда, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, группа C, 4 тур
2 : 1
Завершен
Баник
48'
А. Фантис
87'
Я. Янецки
53'
Каду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фастав - Баник
ГОЛ! 2:1!
Я. Янецки
Пас отдал
R. Hruby
87'
87'
Замена
Н. Кузманович
️️️️
Д. Бухта
Замена
В. Чантуришвили
️️️️
В. Вукадинович
86'
Замена
L. Bartosak
️️️️
R. Reiter
86'
78'
Замена
D. Smekal
️️️️
Каду
Замена
N. Kovinić
️️️️
А. Фантис
77'
70'
Желтая карточка
R. Mišković
53'
ГОЛ! 1:1!
Каду
ГОЛ! 1:0!
А. Фантис
Пас отдал
R. Hruby
48'
31'
Пенальти не реализован!
Л. Алмаши
Желтая карточка
М. Чедидла
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
2
Dominik Simersky
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ПЗ
6
Джосс Дидиба
ОП
7
R. Reiter
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
19
Том Слончик
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
15
Антонин Фантис
ЦФ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
45
Filip Balaj
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Баник
24
Martin Hruby
ВР
44
Элдар Шехич
ЛЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
34
Karel Pojezný
ЦЗ
22
Robert Mišković
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
20
Каду
ПВ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Фастав
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
9
Michal Jerabek
ЦЗ
7
Вахтанг Чантуришвили
ЛВ
21
Ян Сильны
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
Баник
25
J. Fleisman
ЦЗ
34
Patrik Mekota
ЦЗ
32
Ян Юрошка
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
0
J. Lastuvka
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
33
Энео Битри
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
2-1-4-4
2
18
Чедидла
6
Дидиба
7
19
Слончик
8
68
Янецки
15
Фантис
45
77
Вукадинович
17
3-4-1-2
24
23
Свозил
34
44
Шехич
26
Калоц
14
19
Бухта
22
20
Каду
99
Алмаши
21
Санне
7
31
31
7
77
Вукадинович
7
Чантуришвили
7
Чантуришвили
77
Вукадинович
15
Фантис
72
72
15
Фантис
20
Каду
9
9
20
Каду
19
Бухта
11
Кузманович
11
Кузманович
19
Бухта
Остались в запасе
Фастав
Баник
9
Michal Jerabek
ЦЗ
21
Ян Сильны
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
25
J. Fleisman
ЦЗ
34
Patrik Mekota
ЦЗ
32
Ян Юрошка
ЦП
0
J. Lastuvka
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
33
Энео Битри
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
9
Michal Jerabek
ЦЗ
21
Ян Сильны
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
Остались в запасе
25
J. Fleisman
ЦЗ
34
Patrik Mekota
ЦЗ
32
Ян Юрошка
ЦП
0
J. Lastuvka
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
33
Энео Битри
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Фастав - Баник
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
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