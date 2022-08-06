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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Баник
Богемианс 1905 - Баник: обзор матча 06 августа 2022
Богемианс 1905
06.08.2022, суббота, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 2 тур
3 : 3
Завершен
Баник
6'
П. Хронек
18'
Р. Квет
22'
А. Крапка
5'
Н. Кузманович
49'
И. Клима
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Богемианс 1905 - Баник
Замена
L. Muzik
️️️️
Р. Квет
84'
Замена
А. Янош
️️️️
О. Петрак
84'
Желтая карточка
О. Петрак
80'
Замена
M. Koubek
️️️️
Д. Пушкач
76'
Замена
M. Novy
️️️️
Я. Коваржик
76'
Желтая карточка
П. Хронек
75'
74'
Замена
D. Smekal
️️️️
J. Fleisman
61'
Желтая карточка
M. Frydrych
54'
Желтая карточка
М. Санне
49'
ГОЛ! 3:2!
И. Клима
Пас отдал
Д. Бухта
46'
Желтая карточка
J. Lastuvka
46'
Замена
М. Санне
️️️️
Д. Ндефе
ГОЛ! 3:1!
А. Крапка
Пас отдал
D. Kostl
22'
ГОЛ! 2:1!
Р. Квет
Пас отдал
Д. Пушкач
18'
ГОЛ! 1:1!
П. Хронек
Пас отдал
M. Dostal
6'
5'
ГОЛ! 0:1!
Н. Кузманович
Пас отдал
Д. Бухта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
29
L. Hulka
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
16
Daniel Kostl
ЦП
31
Ондрей Петрак
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
Главный тренер
Мирослав Кубик
Баник
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
17
Michal Frydrych
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
11
Неманья Кузманович
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
0
J. Lastuvka
ЦФ
8
Daniel Tetour
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Богемианс 1905
32
Martin Novy
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
8
Адам Янош
ЦП
0
D. Bartek
ЦП
7
Михал Беран
АП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
3
Stefan Vilotic
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
Баник
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
34
Karel Pojezný
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
44
Элдар Шехич
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
4-5-1
1
29
16
4
39
Крапка
30
Пушкач
16
Квет
15
Хронек
19
Коваржик
31
Петрак
16
4-4-3
17
38
Покорны
25
2
Ндефе
26
Калоц
14
19
Бухта
11
Кузманович
23
Клима
8
0
19
Коваржик
32
32
19
Коваржик
31
Петрак
8
Янош
8
Янош
31
Петрак
16
Квет
9
9
16
Квет
30
Пушкач
15
15
30
Пушкач
25
9
9
25
2
Ндефе
21
Санне
21
Санне
2
Ндефе
Остались в запасе
Богемианс 1905
Баник
0
D. Krch
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
7
Михал Беран
АП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
3
Stefan Vilotic
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
34
Karel Pojezný
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
44
Элдар Шехич
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
0
D. Krch
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
7
Михал Беран
АП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
3
Stefan Vilotic
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
Остались в запасе
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
34
Karel Pojezný
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
44
Элдар Шехич
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Богемианс 1905 - Баник
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
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