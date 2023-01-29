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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Баник
Фастав - Баник: обзор матча 29 января 2023
Фастав
29.01.2023, воскресенье, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Баник
57'
Л. Козак
41'
И. Клима
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фастав - Баник
Желтая карточка
L. Bartosak
90'
+4
90'
+3
Замена
M. Sin
️️️️
R. Mišković
90'
+3
Замена
Э. Шехич
️️️️
С. Плавсич
Замена
В. Вукадинович
️️️️
А. Фантис
81'
Замена
F. Balaj
️️️️
Л. Козак
81'
Желтая карточка
А. Фантис
74'
74'
Замена
Д. Бухта
️️️️
Н. Кузманович
72'
Желтая карточка
J. Fleisman
Замена
Я. Янецки
️️️️
M. Fillo
64'
62'
Желтая карточка
Н. Кузманович
Желтая карточка
M. Fillo
62'
ГОЛ! 1:1!
Л. Козак
Пас отдал
В. Чантуришвили
57'
Желтая карточка
М. Чедидла
52'
41'
ГОЛ! 0:1!
И. Клима
Пас отдал
R. Mišković
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
88
Marek Hlinka
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ПЗ
7
Вахтанг Чантуришвили
ЛВ
6
Джосс Дидиба
ОП
0
M. Fillo
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Баник
25
J. Fleisman
ЦЗ
34
Karel Pojezný
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
22
Robert Mišković
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
32
Ян Юрошка
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
20
Каду
ПВ
23
Иржи Клима
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Фастав
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
9
Michal Jerabek
ЦЗ
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
19
Том Слончик
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
21
Ян Сильны
ЦФ
45
Filip Balaj
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
Баник
24
Martin Hruby
ВР
44
Элдар Шехич
ЛЗ
2
Джигли Ндефе
ПЗ
9
Daniel Smekal
ЦП
5
Jiri Boula
ЦП
33
Matej Sin
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
26
Мухамед Тижани
ЦФ
33
Энео Битри
ЦФ
4-1-1-1-4
88
31
2
18
Чедидла
6
Дидиба
0
7
Чантуришвили
1
15
Фантис
18
Козак
28
3-4-2-2
25
34
27
Лишка
95
Плавсич
32
Юрошка
26
Калоц
22
20
Каду
11
Кузманович
0
23
Клима
0
68
Янецки
68
Янецки
0
15
Фантис
77
Вукадинович
77
Вукадинович
15
Фантис
18
Козак
45
45
18
Козак
95
Плавсич
44
Шехич
44
Шехич
95
Плавсич
22
33
33
22
11
Кузманович
19
Бухта
19
Бухта
11
Кузманович
Остались в запасе
Фастав
Баник
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
9
Michal Jerabek
ЦЗ
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
19
Том Слончик
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
21
Ян Сильны
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
24
Martin Hruby
ВР
2
Джигли Ндефе
ПЗ
9
Daniel Smekal
ЦП
5
Jiri Boula
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
26
Мухамед Тижани
ЦФ
33
Энео Битри
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
9
Michal Jerabek
ЦЗ
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
19
Том Слончик
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
21
Ян Сильны
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
Остались в запасе
24
Martin Hruby
ВР
2
Джигли Ндефе
ПЗ
9
Daniel Smekal
ЦП
5
Jiri Boula
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
26
Мухамед Тижани
ЦФ
33
Энео Битри
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Фастав - Баник
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
Стадион:
Летна
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