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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Теплице
Баник - Теплице: обзор матча 21 мая 2023
Баник
21.05.2023, воскресенье, 16:00
Чехия. Фортуна Лига, группа C, 3 тур
2 : 1
Завершен
Теплице
56'
Л. Алмаши
60'
С. Плавсич
89'
Д. Трубац (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баник - Теплице
89'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Трубац
Замена
Н. Кузманович
️️️️
Э. Битри
79'
Замена
R. Mišković
️️️️
Л. Алмаши
79'
Замена
Д. Бухта
️️️️
Каду
69'
68'
Желтая карточка
L. Kodad
ГОЛ! 2:0!
С. Плавсич
Пас отдал
Каду
60'
60'
Замена
L. Kodad
️️️️
Я. Урбанец
ГОЛ! 1:0!
Л. Алмаши
Пас отдал
J. Fleisman
56'
46'
Замена
S. Drame
️️️️
J. Knapik
32'
Замена
M. Radosta
️️️️
A. Hycka
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
34
Karel Pojezný
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
34
Patrik Mekota
ЦЗ
32
Ян Юрошка
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
20
Каду
ПВ
33
Энео Битри
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Теплице
72
Filip Mucha
ВР
22
Jan Knapik
ЦЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
4
Неманья Мицевич
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
27
Даниэль Трубац
ЛВ
26
Якуб Урбанец
ЛВ
19
Роберт Юкл
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
7
Филип Жак
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Баник
24
Martin Hruby
ВР
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
22
Robert Mišković
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
21
Мухаммед Санне
ЦФ
Теплице
44
S. Drame
ЦЗ
35
M. Radosta
ЦЗ
30
Tomas Grigar
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
15
Babacar Sy
ЦФ
35
Mohamed Yasser
ЦФ
3-3-1-4
34
25
34
32
Юрошка
26
Калоц
95
Плавсич
20
Каду
33
Битри
1
Летачек
26
Тижани
99
Алмаши
4-2-2-2
72
2
Шалоупек
4
Мицевич
0
22
19
Юкл
0
27
Трубац
26
Урбанец
11
Фила
7
Жак
99
Алмаши
22
22
99
Алмаши
20
Каду
19
Бухта
19
Бухта
20
Каду
33
Битри
11
Кузманович
11
Кузманович
33
Битри
22
44
44
22
0
35
35
0
26
Урбанец
3
3
26
Урбанец
Остались в запасе
Баник
Теплице
24
Martin Hruby
ВР
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
9
Daniel Smekal
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
21
Мухаммед Санне
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
30
Tomas Grigar
ЦФ
15
Babacar Sy
ЦФ
35
Mohamed Yasser
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
24
Martin Hruby
ВР
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
9
Daniel Smekal
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
21
Мухаммед Санне
ЦФ
Остались в запасе
30
Tomas Grigar
ЦФ
15
Babacar Sy
ЦФ
35
Mohamed Yasser
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Баник - Теплице
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
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1
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Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
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1
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2022.01.21 20:10
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
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2020.05.13 18:45
9
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2019.06.28 16:56
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