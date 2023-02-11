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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Яблонец
Баник - Яблонец: обзор матча 11 февраля 2023
Баник
11.02.2023, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Яблонец
90+3'
С. Плавсич
29'
Т. Хюбшман
83'
В. Сейк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баник - Яблонец
90'
+5
Желтая карточка
Я. Мартинец
ГОЛ! 1:2!
С. Плавсич
90'
+3
90'
+1
Замена
D. Souček
️️️️
В. Сейк
Замена
M. Sin
️️️️
Н. Кузманович
87'
84'
Замена
Д. Штепанек
️️️️
Я. Храмоста
83'
ГОЛ! 0:2!
В. Сейк
Пас отдал
Д. Икаунекс
Замена
J. Fleisman
️️️️
Э. Шехич
77'
72'
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
В. Йовович
Желтая карточка
Н. Кузманович
64'
Замена
Д. Бухта
️️️️
R. Mišković
61'
Желтая карточка
Д. Лишка
45'
+2
29'
ГОЛ! 0:1!
Т. Хюбшман
Пас отдал
В. Йовович
21'
Желтая карточка
Д. Акпудже
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
44
Элдар Шехич
ЛЗ
34
Karel Pojezný
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
32
Ян Юрошка
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
22
Robert Mišković
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
20
Каду
ПВ
23
Иржи Клима
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
10
Павел Шулц
АП
10
Вацлав Сейк
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Баник
24
Martin Hruby
ВР
25
J. Fleisman
ЦЗ
17
Michal Frydrych
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ПЗ
33
Matej Sin
ЦП
5
Jiri Boula
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
26
Мухамед Тижани
ЦФ
33
Энео Битри
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
Яблонец
44
Якуб Суровчик
ВР
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
23
Давид Штепанек
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
10
Войтех Патрак
ЦП
14
Daniel Souček
ЦП
9
Давис Икаунекс
ЦП
7
Доминик Плестил
ПП
95
Михал Чернак
ЦФ
3-4-2-2
44
Шехич
27
Лишка
34
32
Юрошка
22
95
Плавсич
26
Калоц
11
Кузманович
20
Каду
0
23
Клима
4-2-2-2
1
Гануш
44
Акпудже
21
Крал
21
Полидар
4
Мартинец
3
Хюбшман
7
Поважанец
10
Шулц
8
Йовович
19
Храмоста
10
Сейк
44
Шехич
25
25
44
Шехич
11
Кузманович
33
33
11
Кузманович
22
19
Бухта
19
Бухта
22
19
Храмоста
23
Штепанек
23
Штепанек
19
Храмоста
10
Сейк
14
14
10
Сейк
8
Йовович
9
Икаунекс
9
Икаунекс
8
Йовович
Остались в запасе
Баник
Яблонец
24
Martin Hruby
ВР
17
Michal Frydrych
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ПЗ
5
Jiri Boula
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
26
Мухамед Тижани
ЦФ
33
Энео Битри
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
44
Якуб Суровчик
ВР
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
10
Войтех Патрак
ЦП
7
Доминик Плестил
ПП
95
Михал Чернак
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
24
Martin Hruby
ВР
17
Michal Frydrych
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ПЗ
5
Jiri Boula
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
26
Мухамед Тижани
ЦФ
33
Энео Битри
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
Остались в запасе
44
Якуб Суровчик
ВР
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
10
Войтех Патрак
ЦП
7
Доминик Плестил
ПП
95
Михал Чернак
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Баник - Яблонец
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Информация о матче
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