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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Пардубице
Баник - Пардубице: обзор матча 11 сентября 2022
Баник
11.09.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 8 тур
3 : 0
Завершен
Пардубице
32'
D. Tetour (П)
82'
Н. Кузманович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баник - Пардубице
ГОЛ! 2:0!
Н. Кузманович
82'
80'
Замена
N. Akosah-Bempah
️️️️
M. Icha
Замена
Д. Бухта
️️️️
Каду
69'
60'
Замена
M. Červenka
️️️️
P. Cerny
46'
Замена
V. Sychra
️️️️
E. Tischler
45'
+3
Желтая карточка
М. Хлаваты
Желтая карточка
Д. Лишка
39'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
D. Tetour
32'
31'
Желтая карточка
P. Cerny
Желтая карточка
D. Tetour
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
27
Давид Лишка
ЦЗ
17
Michal Frydrych
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
20
Каду
ПВ
0
J. Lastuvka
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
8
Daniel Tetour
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
27
Томаш Влчек
ЦЗ
20
Матей Хелешич
ЦЗ
39
Доминик Яношек
ЦП
6
Marek Icha
ЦП
24
Томаш Солил
ЦП
14
E. Tischler
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
2
Робин Гранац
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Баник
34
Karel Pojezný
ЦЗ
19
Давид Бухта
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
22
Robert Mišković
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
44
Элдар Шехич
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Пардубице
24
Dominik Mares
ЦП
87
Nicolas Šmíd
ЦФ
26
P. Kurka
ЦФ
0
V. Svoboda
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
30
Marek Červenka
ЦФ
14
Nana Akosah-Bempah
ЦФ
35
Leandro Lima
ЦФ
4-3-1-3
27
Лишка
25
2
Ндефе
17
5
11
Кузманович
95
Плавсич
20
Каду
8
23
Клима
0
2-3-5
35
Маркович
27
Влчек
20
Хелешич
39
Яношек
6
24
Солил
14
2
Гранац
19
Хлаваты
31
Костка
9
20
Каду
19
Бухта
19
Бухта
20
Каду
14
28
28
14
9
30
30
9
6
14
14
6
Остались в запасе
Баник
Пардубице
34
Karel Pojezný
ЦЗ
9
Daniel Smekal
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
22
Robert Mišković
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
44
Элдар Шехич
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
24
Dominik Mares
ЦП
87
Nicolas Šmíd
ЦФ
26
P. Kurka
ЦФ
0
V. Svoboda
ЦФ
35
Leandro Lima
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
34
Karel Pojezný
ЦЗ
9
Daniel Smekal
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
22
Robert Mišković
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
44
Элдар Шехич
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Остались в запасе
24
Dominik Mares
ЦП
87
Nicolas Šmíd
ЦФ
26
P. Kurka
ЦФ
0
V. Svoboda
ЦФ
35
Leandro Lima
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Баник - Пардубице
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
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1
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2025.07.23 08:36
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2024.11.13 23:49
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
2023.12.01 16:02
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
2022.01.21 20:10
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