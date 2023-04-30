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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Баник
Сигма - Баник: обзор матча 30 апреля 2023
Сигма
30.04.2023, воскресенье, 16:00
Чехия. Фортуна Лига, 30 тур
1 : 4
Завершен
Баник
45'
О. Змозла
63'
Э. Битри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сигма - Баник
85'
Замена
Н. Кузманович
️️️️
И. Клима
Замена
D. Vanecek
️️️️
D. Ventura
76'
74'
Желтая карточка
Д. Лишка
Желтая карточка
Ф. Зорван
71'
66'
Замена
Д. Бухта
️️️️
R. Mišković
63'
ГОЛ! 1:1!
Э. Битри
Желтая карточка
V. Benes
52'
Замена
Ф. Зорван
️️️️
P. Zifcak
46'
Замена
Я. Фортельный
️️️️
Ю. Хватал
46'
ГОЛ! 1:0!
О. Змозла
Пас отдал
D. Ventura
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
32
Vit Benes
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ПЗ
25
Denis Ventura
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
26
Martin Pospisil
ЦП
11
P. Zifcak
ЦФ
32
Tadeas Stoppen
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Баник
27
Давид Лишка
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
32
Ян Юрошка
ЦП
22
Robert Mišković
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
20
Каду
ПВ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
33
Энео Битри
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Сигма
0
L. Gressak
ЦЗ
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
8
Филип Зорван
ЦП
17
David Vanecek
ЦФ
44
Матуш Мачик
ЦФ
8
Ян Фортельный
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
99
Dele Israel
ЦФ
17
Denis Kramar
ЦФ
Баник
24
Martin Hruby
ВР
34
Karel Pojezný
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
19
Давид Бухта
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
4-3-3
7
Брейте
21
Змозла
38
Покорны
32
30
Хватал
25
30
26
13
Хытил
32
11
2-4-1-4
27
Лишка
25
22
26
Калоц
95
Плавсич
32
Юрошка
20
Каду
23
Клима
33
Битри
1
Летачек
26
Тижани
11
8
Зорван
8
Зорван
11
25
17
17
25
30
Хватал
8
Фортельный
8
Фортельный
30
Хватал
22
19
Бухта
19
Бухта
22
23
Клима
11
Кузманович
11
Кузманович
23
Клима
Остались в запасе
Сигма
Баник
0
L. Gressak
ЦЗ
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
44
Матуш Мачик
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
99
Dele Israel
ЦФ
17
Denis Kramar
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
24
Martin Hruby
ВР
34
Karel Pojezný
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
14
Petr Jaroň
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
0
L. Gressak
ЦЗ
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
44
Матуш Мачик
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
99
Dele Israel
ЦФ
17
Denis Kramar
ЦФ
Остались в запасе
24
Martin Hruby
ВР
34
Karel Pojezný
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
14
Petr Jaroň
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Сигма - Баник
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
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