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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Баник
Слован - Баник: обзор матча 09 октября 2022
Слован
09.10.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Баник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слован - Баник
Замена
М. Рабушич
️️️️
М. ван Бурен
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Л. Алмаши
Замена
М. Фукала
️️️️
D. Preisler
87'
86'
Замена
J. Fleisman
️️️️
Э. Шехич
81'
Желтая карточка
Э. Шехич
77'
Желтая карточка
Ф. Калоц
67'
Замена
D. Tetour
️️️️
Н. Кузманович
66'
Желтая карточка
Каду
Замена
М. Пурзитидис
️️️️
Л. Черв
57'
Замена
Ф. Пребсл
️️️️
Я. Матушек
57'
Желтая карточка
Л. Черв
50'
Желтая карточка
Я. Матушек
44'
Красная карточка
Т. Гебре Селасси
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
40
Максим Таловеров
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Кристиан Фридек
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
27
Dominik Preisler
ЦФ
6
Лукас Черв
ЦФ
9
Матей Валента
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Баник
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
17
Michal Frydrych
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
26
Филип Калоц
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
20
Каду
ПВ
23
Иржи Клима
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
44
Элдар Шехич
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Слован
13
Ян Стейскал
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
23
Камсо Мара
ЦП
9
Денис Висински
АП
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Баник
25
J. Fleisman
ЦЗ
34
Karel Pojezný
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
22
Robert Mišković
ЦП
8
Daniel Tetour
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
4-2-4
82
40
Таловеров
4
Плехаты
3
Микула
23
Гебре Селасси
8
Фридек
10
Матушек
27
10
ван Бурен
9
Валента
6
Черв
3-3-1-4
2
Ндефе
17
27
Лишка
26
Калоц
11
Кузманович
95
Плавсич
20
Каду
99
Алмаши
44
Шехич
0
23
Клима
27
22
Фукала
22
Фукала
27
10
Матушек
98
Пребсл
98
Пребсл
10
Матушек
6
Черв
37
Пурзитидис
37
Пурзитидис
6
Черв
10
ван Бурен
7
Рабушич
7
Рабушич
10
ван Бурен
44
Шехич
25
25
44
Шехич
11
Кузманович
8
8
11
Кузманович
Остались в запасе
Слован
Баник
13
Ян Стейскал
ВР
23
Камсо Мара
ЦП
9
Денис Висински
АП
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
34
Karel Pojezný
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
22
Robert Mišković
ЦП
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
23
Камсо Мара
ЦП
9
Денис Висински
АП
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
Остались в запасе
34
Karel Pojezný
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
22
Robert Mišković
ЦП
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Слован - Баник
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
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