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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Баник
Яблонец - Баник: обзор матча 14 мая 2023
Яблонец
14.05.2023, воскресенье, 16:00
Чехия. Фортуна Лига, группа C, 2 тур
1 : 1
Завершен
Баник
35'
Я. Храмоста (П)
51'
Каду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Яблонец - Баник
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
В. Сейк
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Э. Шехич
Замена
В. Патрак
️️️️
Я. Храмоста
84'
Желтая карточка
В. Йовович
79'
77'
Замена
Э. Шехич
️️️️
С. Плавсич
70'
Замена
Н. Кузманович
️️️️
Д. Бухта
Замена
В. Йовович
️️️️
М. Чернак
64'
51'
ГОЛ! 1:1!
Каду
Пас отдал
Д. Бухта
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Я. Храмоста
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
23
Давид Штепанек
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
14
Daniel Souček
ЦП
10
Павел Шулц
АП
95
Михал Чернак
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Баник
25
J. Fleisman
ЦЗ
34
Karel Pojezný
ЦЗ
95
Срджан Плавсич
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
22
Robert Mišković
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
20
Каду
ПВ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
33
Энео Битри
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Яблонец
44
Якуб Суровчик
ВР
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
9
Давис Икаунекс
ЦП
10
Войтех Патрак
ЦП
Баник
24
Martin Hruby
ВР
44
Элдар Шехич
ЛЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
14
Petr Jaroň
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
3-3-1-3
1
Гануш
4
Мартинец
21
Крал
23
Штепанек
3
Хюбшман
7
Поважанец
14
10
Шулц
10
Сейк
19
Храмоста
95
Чернак
2-4-1-4
25
34
19
Бухта
22
26
Калоц
95
Плавсич
20
Каду
1
Летачек
21
Санне
33
Битри
26
Тижани
95
Чернак
8
Йовович
8
Йовович
95
Чернак
10
Сейк
9
Икаунекс
9
Икаунекс
10
Сейк
19
Храмоста
10
Патрак
10
Патрак
19
Храмоста
95
Плавсич
44
Шехич
44
Шехич
95
Плавсич
19
Бухта
11
Кузманович
11
Кузманович
19
Бухта
Остались в запасе
Яблонец
Баник
44
Якуб Суровчик
ВР
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
Главный тренер
Зденко Фртала
24
Martin Hruby
ВР
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
14
Petr Jaroň
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
44
Якуб Суровчик
ВР
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
Остались в запасе
24
Martin Hruby
ВР
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
14
Petr Jaroň
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Яблонец - Баник
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
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