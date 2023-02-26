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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Градец-Кралове
Баник - Градец-Кралове: обзор матча 26 февраля 2023
Баник
26.02.2023, воскресенье, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
0 : 2
Завершен
Градец-Кралове
23'
М. Лейбл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баник - Градец-Кралове
90'
+3
Замена
P. Dvorak
️️️️
А. Габриэль
79'
Желтая карточка
Я. Кучера
Замена
R. Mišković
️️️️
M. Sin
77'
75'
Замена
Ф. Кубала
️️️️
M. Koubek
Замена
Я. Юрошка
️️️️
Каду
68'
Желтая карточка
Э. Битри
67'
Замена
Д. Бухта
️️️️
С. Плавсич
60'
48'
Желтая карточка
С. Гаразим
Замена
И. Клима
️️️️
Н. Кузманович
46'
Желтая карточка
Ф. Калоц
39'
Желтая карточка
Д. Лишка
37'
23'
ГОЛ! 0:1!
М. Лейбл
Пас отдал
В. Смрз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
44
Элдар Шехич
ЛЗ
34
Karel Pojezný
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
33
Matej Sin
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
20
Каду
ПВ
33
Энео Битри
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Градец-Кралове
28
Михал Лейбл
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ПЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
16
Петр Кодеш
ОП
42
Войтех Смрз
ЦП
17
Petr Pudhorocký
ЦП
29
Адам Габриэль
ЦП
28
Якуб Кучера
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Баник
24
Martin Hruby
ВР
14
Petr Jaroň
ЦП
32
Ян Юрошка
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
5
Jiri Boula
ЦП
22
Robert Mišković
ЦП
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
16
Филип Новотны
ЛВ
12
Michal Reichl
ЦФ
28
Филип Кубала
ЦФ
46
Матей Труса
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
10
David Jurčenko
ЦФ
3-3-2-3
44
Шехич
27
Лишка
34
33
26
Калоц
95
Плавсич
11
Кузманович
20
Каду
26
Тижани
0
33
Битри
3-1-4-1-2
2
Гаразим
39
Клима
28
Лейбл
16
Кодеш
17
29
Габриэль
28
Кучера
42
Смрз
11
Ринеш
15
91
20
Каду
32
Юрошка
32
Юрошка
20
Каду
95
Плавсич
19
Бухта
19
Бухта
95
Плавсич
33
22
22
33
11
Кузманович
23
Клима
23
Клима
11
Кузманович
15
28
Кубала
28
Кубала
15
29
Габриэль
0
0
29
Габриэль
Остались в запасе
Баник
Градец-Кралове
24
Martin Hruby
ВР
14
Petr Jaroň
ЦП
5
Jiri Boula
ЦП
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
1
Patrik Vízek
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
16
Филип Новотны
ЛВ
12
Michal Reichl
ЦФ
46
Матей Труса
ЦФ
10
David Jurčenko
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Остались в запасе
24
Martin Hruby
ВР
14
Petr Jaroň
ЦП
5
Jiri Boula
ЦП
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
16
Филип Новотны
ЛВ
12
Michal Reichl
ЦФ
46
Матей Труса
ЦФ
10
David Jurčenko
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Главный тренер
Богуслав Пильны
Статистика матча Баник - Градец-Кралове
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Информация о матче
Стадион:
Местски
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