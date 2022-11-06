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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Баник
Славия - Баник: обзор матча 06 ноября 2022
Славия
06.11.2022, воскресенье, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Баник
53'
Ф. Калоц (АГ)
73'
М. Юрасек
79'
М. Юрасек
58'
J. Fleisman
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия - Баник
Желтая карточка
Л. Провод
90'
+2
Замена
О. Кричфалуши
️️️️
О. Дорли
87'
Желтая карточка
Д. Дудера
85'
84'
Замена
D. Smekal
️️️️
D. Tetour
Замена
Л. Провод
️️️️
О. Лингр
80'
ГОЛ! 3:1!
М. Юрасек
Пас отдал
О. Дорли
79'
ГОЛ! 2:1!
М. Юрасек
Пас отдал
С. Тецл
73'
70'
Замена
R. Mišković
️️️️
Н. Кузманович
Замена
М. Юрасек
️️️️
М. Усор
70'
Замена
С. Тецл
️️️️
В. Юрецка
70'
66'
Желтая карточка
Каду
58'
ГОЛ! 1:1!
J. Fleisman
Пас отдал
Э. Шехич
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ф. Калоц
53'
Замена
Х. Тьехи
️️️️
Я. Громада
46'
35'
Желтая карточка
Ф. Калоц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
8
Мозес Усор
ПВ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Баник
34
Karel Pojezný
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
17
Michal Frydrych
ЦЗ
26
Филип Калоц
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
20
Каду
ПВ
44
Элдар Шехич
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
8
Daniel Tetour
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Славия
31
Адам Дворак
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
80
Ондржей Кричфалуши
ЦЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
32
Эвертон
ЛВ
4
Христ Тьехи
ОП
11
Йира Сор
ПВ
11
Станислав Тецл
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
Баник
24
Martin Hruby
ВР
34
Patrik Mekota
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
32
Ян Юрошка
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
22
Robert Mišković
ЦП
26
Мухамед Тижани
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Колар
39
Юрасек
3
Сантос
33
Качараба
23
Дудера
14
Громада
19
Дорли
32
Лингр
99
Олаинка
8
Усор
15
Юрецка
4-2-1-4
2
Ндефе
25
17
34
26
Калоц
11
Кузманович
20
Каду
0
8
99
Алмаши
44
Шехич
19
Дорли
80
Кричфалуши
80
Кричфалуши
19
Дорли
14
Громада
4
Тьехи
4
Тьехи
14
Громада
32
Лингр
17
Провод
17
Провод
32
Лингр
15
Юрецка
11
Тецл
11
Тецл
15
Юрецка
8
Усор
31
Юрасек
31
Юрасек
8
Усор
8
9
9
8
11
Кузманович
22
22
11
Кузманович
Остались в запасе
Славия
Баник
31
Адам Дворак
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
32
Эвертон
ЛВ
11
Йира Сор
ПВ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
24
Martin Hruby
ВР
34
Patrik Mekota
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
32
Ян Юрошка
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
26
Мухамед Тижани
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
31
Адам Дворак
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
32
Эвертон
ЛВ
11
Йира Сор
ПВ
Остались в запасе
24
Martin Hruby
ВР
34
Patrik Mekota
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
32
Ян Юрошка
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
26
Мухамед Тижани
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Славия - Баник
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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