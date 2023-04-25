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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Славия
Баник - Славия: обзор матча 25 апреля 2023
Баник
25.04.2023, вторник, 20:30
Чехия. Фортуна Лига, 29 тур
0 : 2
Завершен
Славия
81'
М. Юрасек
83'
М. Юрасек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баник - Славия
Замена
Д. Бухта
️️️️
M. Sin
88'
88'
Замена
Я. Громада
️️️️
В. Юрецка
Замена
R. Mišković
️️️️
Э. Шехич
88'
87'
Замена
Я. Боржил
️️️️
Д. Дудера
87'
Замена
Т. Качараба
️️️️
Х. Зафейрис
83'
ГОЛ! 0:2!
М. Юрасек
Пас отдал
Л. Провод
Замена
Л. Алмаши
️️️️
Н. Кузманович
83'
81'
ГОЛ! 0:1!
М. Юрасек
Пас отдал
Х. Зафейрис
Замена
M. Sin
️️️️
И. Клима
70'
69'
Замена
М. Юрасек
️️️️
Л. Масопуст
63'
Замена
Л. Провод
️️️️
М. ван Бурен
33'
Желтая карточка
Х. Зафейрис
Желтая карточка
J. Fleisman
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
44
Элдар Шехич
ЛЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
32
Ян Юрошка
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
20
Каду
ПВ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
33
Энео Битри
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
5
Иго Огбу
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
20
Христос Зафейрис
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
10
Мик ван Бурен
ПВ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Баник
34
Karel Pojezný
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
22
Robert Mišković
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
33
Matej Sin
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
0
J. Lastuvka
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
32
Эвертон
ЛВ
17
Лукаш Провод
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
77
David Pech
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
3-2-2-4
44
Шехич
25
27
Лишка
32
Юрошка
26
Калоц
11
Кузманович
20
Каду
26
Тижани
23
Клима
33
Битри
1
Летачек
3-3-2-2
1
Колар
23
Дудера
5
Огбу
3
Голеш
8
Масопуст
20
Зафейрис
19
Дорли
10
ван Бурен
99
Олаинка
26
Шранц
15
Юрецка
44
Шехич
22
22
44
Шехич
19
Бухта
19
Бухта
23
Клима
33
33
23
Клима
11
Кузманович
99
Алмаши
99
Алмаши
11
Кузманович
23
Дудера
26
Боржил
26
Боржил
23
Дудера
20
Зафейрис
33
Качараба
33
Качараба
20
Зафейрис
15
Юрецка
14
Громада
14
Громада
15
Юрецка
10
ван Бурен
17
Провод
17
Провод
10
ван Бурен
8
Масопуст
31
Юрасек
31
Юрасек
8
Масопуст
Остались в запасе
Баник
Славия
34
Karel Pojezný
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
14
Petr Jaroň
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
0
J. Lastuvka
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
30
Алеш Мандоус
ВР
12
Ибрахим Траоре
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
32
Эвертон
ЛВ
77
David Pech
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
34
Karel Pojezný
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
14
Petr Jaroň
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
0
J. Lastuvka
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
12
Ибрахим Траоре
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
32
Эвертон
ЛВ
77
David Pech
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Баник - Славия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
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