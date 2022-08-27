Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Баник
Яблонец - Баник: обзор матча 27 августа 2022
Яблонец
27.08.2022, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Баник
66'
Я. Храмоста (П)
85'
И. Клима
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Яблонец - Баник
Желтая карточка
Я. Поважанец
90'
+2
85'
ГОЛ! 1:1!
И. Клима
83'
Замена
Э. Шехич
️️️️
J. Fleisman
Замена
Я. Мартинец
️️️️
Я. Кроб
76'
Желтая карточка
М. Кратохвил
75'
75'
Замена
R. Mišković
️️️️
Н. Кузманович
69'
Желтая карточка
J. Fleisman
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Я. Храмоста
66'
Замена
Т. Малински
️️️️
В. Йовович
64'
Замена
Д. Плестил
️️️️
В. Сейк
64'
Желтая карточка
Я. Кроб
54'
48'
Желтая карточка
Л. Такакш
Желтая карточка
Д. Хайденрайх
46'
Замена
Я. Храмоста
️️️️
М. Полидар
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
16
Ян Кроб
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
8
Давид Хайденрайх
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Баник
34
Karel Pojezný
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
22
Лацо Такакш
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
23
Иржи Клима
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Яблонец
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
23
Давид Штепанек
ЦЗ
8
Давид Гоушка
ЦП
15
Adam Ritter
ЦП
9
Давис Икаунекс
ЦП
7
Доминик Плестил
ПП
19
Ян Храмоста
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
7
Václav Kadlec
ЦФ
Баник
17
Michal Frydrych
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
9
Daniel Smekal
ЦП
22
Robert Mišković
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
44
Элдар Шехич
ЦФ
8
Daniel Tetour
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
3-4-1-2
1
Гануш
16
Кроб
21
Полидар
23
Сурзин
3
Хюбшман
27
Кратохвил
10
Шулц
7
Поважанец
8
Йовович
10
Сейк
8
Хайденрайх
3-5-3
34
25
22
Такакш
5
11
Кузманович
14
26
Калоц
19
Бухта
0
21
Санне
23
Клима
16
Кроб
4
Мартинец
4
Мартинец
16
Кроб
10
Сейк
7
Плестил
7
Плестил
10
Сейк
21
Полидар
19
Храмоста
19
Храмоста
21
Полидар
8
Йовович
26
Малински
26
Малински
8
Йовович
11
Кузманович
22
22
11
Кузманович
25
44
Шехич
44
Шехич
25
Остались в запасе
Яблонец
Баник
23
Давид Штепанек
ЦЗ
8
Давид Гоушка
ЦП
15
Adam Ritter
ЦП
9
Давис Икаунекс
ЦП
7
Václav Kadlec
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
17
Michal Frydrych
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
9
Daniel Smekal
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
8
Daniel Tetour
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
23
Давид Штепанек
ЦЗ
8
Давид Гоушка
ЦП
15
Adam Ritter
ЦП
9
Давис Икаунекс
ЦП
7
Václav Kadlec
ЦФ
Остались в запасе
17
Michal Frydrych
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
9
Daniel Smekal
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
8
Daniel Tetour
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Яблонец - Баник
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
Стадион:
Стрельнице
Новости команд
Все
Яблонец
Баник
Лига Конференций: шансы «Яблонца» и «Лугано» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:01
Лига Конференций: шансы «Риги» и «Яблонца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Яблонец» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Яблонеца» и «Брайтона» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Фрайбург» – «Яблонец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Конференций: шансы «Яблонца» и «Лугано» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:01
Лига Конференций: шансы «Риги» и «Яблонца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Яблонец» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Яблонеца» и «Брайтона» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Фрайбург» – «Яблонец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Легия» – «Баник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.83
2025.07.30 20:33
«Баник» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.07.23 08:36
Тренер «Динамо» раскрыл, чем занимался Мостовой на стажировке
2024.11.13 23:49
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
2023.12.01 16:02
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
2022.01.21 20:10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+