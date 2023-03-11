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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Спарта
Баник - Спарта: обзор матча 11 марта 2023
Баник
11.03.2023, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
0 : 3
Завершен
Спарта
17'
Я. Кухта
20'
Т. Чванчара
51'
Т. Чванчара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баник - Спарта
80'
Замена
Я. Янкто
️️️️
Л. Гараслин
73'
Замена
К. Лячи
️️️️
Л. Садилек
73'
Замена
К. Данек
️️️️
Я. Кухта
67'
Желтая карточка
М. Минчев
Замена
Н. Кузманович
️️️️
M. Sin
65'
Замена
Я. Юрошка
️️️️
М. Санне
65'
63'
Замена
М. Минчев
️️️️
Т. Чванчара
60'
Желтая карточка
Л. Садилек
51'
ГОЛ! 0:3!
Т. Чванчара
Пас отдал
Я. Кухта
Желтая карточка
Э. Битри
49'
46'
Замена
Т. Виснер
️️️️
Я. Мейдр
42'
Желтая карточка
Т. Чванчара
Желтая карточка
И. Клима
42'
20'
ГОЛ! 0:2!
Т. Чванчара
Пас отдал
Л. Гараслин
17'
ГОЛ! 0:1!
Я. Кухта
Пас отдал
Л. Садилек
Желтая карточка
М. Санне
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
34
Karel Pojezný
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
26
Филип Калоц
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
33
Matej Sin
ЦП
20
Каду
ПВ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
33
Энео Битри
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Спарта
32
Матей Коварж
ВР
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
7
Ян Кухта
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Баник
44
Элдар Шехич
ЛЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
32
Ян Юрошка
ЦП
22
Robert Mišković
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Спарта
27
Филип Панак
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
17
Мартин Минчев
ЦП
26
Патрик Выдра
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
2-3-1-5
34
25
26
Калоц
95
Плавсич
33
20
Каду
0
23
Клима
33
Битри
21
Санне
99
Алмаши
4-2-2-2
32
Коварж
3
Витик
19
Мейдр
30
Зелены
4
Серенсен
7
Крейчи
6
Кайринен
18
Садилек
10
Гараслин
70
Чванчара
7
Кухта
21
Санне
32
Юрошка
32
Юрошка
21
Санне
33
11
Кузманович
11
Кузманович
33
19
Мейдр
28
Виснер
28
Виснер
19
Мейдр
10
Гараслин
21
Янкто
21
Янкто
10
Гараслин
70
Чванчара
17
Минчев
17
Минчев
70
Чванчара
7
Кухта
9
Данек
9
Данек
7
Кухта
18
Садилек
20
Лячи
20
Лячи
18
Садилек
Остались в запасе
Баник
Спарта
44
Элдар Шехич
ЛЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
22
Robert Mišković
ЦП
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
27
Филип Панак
ЦЗ
26
Патрик Выдра
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
44
Элдар Шехич
ЛЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
22
Robert Mišković
ЦП
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Остались в запасе
27
Филип Панак
ЦЗ
26
Патрик Выдра
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Баник - Спарта
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Информация о матче
Стадион:
Местски
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