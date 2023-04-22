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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Баник
Млада Болеслав - Баник: обзор матча 22 апреля 2023
Млада Болеслав
22.04.2023, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Баник
17'
В. Кусей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Млада Болеслав - Баник
90'
+3
Желтая карточка
Н. Кузманович
85'
Замена
R. Mišković
️️️️
И. Клима
Замена
L. Masek
️️️️
D. Donát
84'
77'
Замена
D. Smekal
️️️️
Каду
Замена
С. Данчак
️️️️
М. Матейовски
76'
Замена
Д. Маречек
️️️️
М. Шкода
76'
Замена
D. Simek
️️️️
В. Кусей
75'
Замена
Т. Ладра
️️️️
Л. Джаво
59'
46'
Замена
J. Fleisman
️️️️
Э. Шехич
46'
Замена
Н. Кузманович
️️️️
Д. Бухта
Желтая карточка
В. Кусей
45'
Желтая карточка
Л. Джаво
39'
ГОЛ! 1:0!
В. Кусей
Пас отдал
М. Матейовски
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
13
Denis Donát
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЛВ
8
Марек Матейовски
ЦП
19
Василь Кусей
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Баник
44
Элдар Шехич
ЛЗ
34
Karel Pojezný
ЦЗ
32
Ян Юрошка
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
20
Каду
ПВ
1
Иржи Летачек
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
33
Энео Битри
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Млада Болеслав
1
Jáchym Šerák
ВР
28
D. Simek
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
37
Даниэль Маречек
ЦП
18
Томаш Ладра
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
11
Самуэль Данчак
ЦП
9
L. Masek
ЦФ
Баник
25
J. Fleisman
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
14
Petr Jaroň
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
22
Robert Mišković
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
0
J. Lastuvka
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
3-2-1-1-4
13
17
Сухи
44
Карафиат
2
Сухомель
27
Кубишта
8
Матейовски
22
Фулнек
19
Кусей
99
7
Шкода
44
Джаво
2-4-1-4
34
44
Шехич
19
Бухта
26
Калоц
95
Плавсич
32
Юрошка
20
Каду
33
Битри
23
Клима
99
Алмаши
1
Летачек
19
Кусей
28
28
19
Кусей
7
Шкода
37
Маречек
37
Маречек
7
Шкода
44
Джаво
18
Ладра
18
Ладра
44
Джаво
8
Матейовски
11
Данчак
11
Данчак
8
Матейовски
13
9
9
13
44
Шехич
25
25
44
Шехич
20
Каду
9
9
20
Каду
23
Клима
22
22
23
Клима
19
Бухта
11
Кузманович
11
Кузманович
19
Бухта
Остались в запасе
Млада Болеслав
Баник
1
Jáchym Šerák
ВР
27
Михал Томич
ПЗ
9
Jiří Skalák
ЦП
Главный тренер
Йозеф Вебер
27
Давид Лишка
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
14
Petr Jaroň
ЦП
0
J. Lastuvka
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
1
Jáchym Šerák
ВР
27
Михал Томич
ПЗ
9
Jiří Skalák
ЦП
Остались в запасе
27
Давид Лишка
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
14
Petr Jaroň
ЦП
0
J. Lastuvka
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Млада Болеслав - Баник
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
Стадион:
Местски стадион
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Млада Болеслав
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