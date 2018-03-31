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    Альбано Биццарри - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Альбано
    Отчество Бенхамин
    Фамилия Биццарри
    Команда Фоджа
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 9 ноября 1977 (45 лет)
    Рост 193
    Вес 87
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Удинезе 32 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.05.2018 1' -90' Удинезе (Удине) 1:0 Болонья (Болонья)
    13.05.2018 1' -90' Верона (Верона) 0:1 Удинезе (Удине)
    06.05.2018 1' -90' Удинезе (Удине) 0:4 Интер (Милан)
    29.04.2018 1' -90' Беневенто (Беневенто) 3:3 Удинезе (Удине)
    22.04.2018 1' -90' Удинезе (Удине) 1:2 Кротоне (Кротоне)
    18.04.2018 1' -90' Наполи (Неаполь) 4:2 Удинезе (Удине)
    14.04.2018 1' -90' Кальяри (Кальяри) 2:1 Удинезе (Удине)
    08.04.2018 1' -90' Удинезе (Удине) 1:2 Лацио (Рим)
    03.04.2018 1' -90' Удинезе (Удине) 0:2 Фиорентина (Флоренция)
    31.03.2018 1' -90' Аталанта (Бергамо) 2:0 Удинезе (Удине)
    17.03.2018 1' -90' Удинезе (Удине) 1:2 Сассуоло (Сассуоло)
    11.03.2018 1' -90' Ювентус (Турин) 2:0 Удинезе (Удине)
    25.02.2018 1' -90' Сампдория (Генуя) 2:1 Удинезе (Удине)
    17.02.2018 1' -90' Удинезе (Удине) 0:2 Рома (Рим)
    11.02.2018 1' -90' Торино (Турин) 2:0 Удинезе (Удине)
    04.02.2018 1' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Милан (Милан)
    28.01.2018 1' -90' Дженоа (Генуя) 0:1 Удинезе (Удине)
    24.01.2018 1' -90' Лацио (Рим) 3:0 Удинезе (Удине)
    21.01.2018 1' -90' Удинезе (Удине) 1:1 СПАЛ (Феррара)
    05.01.2018 1' -90' Кьево (Верона) 1:1 Удинезе (Удине)
    30.12.2017 1' -90' Болонья (Болонья) 1:2 Удинезе (Удине)
    23.12.2017 1' -90' Удинезе (Удине) 4:0 Верона (Верона)
    16.12.2017 1' -90' Интер (Милан) 1:3 Удинезе (Удине)
    10.12.2017 1' -90' Удинезе (Удине) 2:0 Беневенто (Беневенто)
    04.12.2017 1' -90' Кротоне (Кротоне) 0:3 Удинезе (Удине)
    19.11.2017 1' -90' Удинезе (Удине) 0:1 Кальяри (Кальяри)
    90'
    29.10.2017 1' -90' Удинезе (Удине) 2:1 Аталанта (Бергамо)
    25.10.2017 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 0:1 Удинезе (Удине)
    22.10.2017 1' -90' Удинезе (Удине) 2:6 Ювентус (Турин)
    15.10.2017 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 2:1 Удинезе (Удине)
    30.09.2017 1' -90' Удинезе (Удине) 4:0 Сампдория (Генуя)
    23.09.2017 1' -90' Рома (Рим) 3:1 Удинезе (Удине)
    20.09.2017 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:3 Торино (Турин)
    17.09.2017 Был в запасе Милан (Милан) 2:1 Удинезе (Удине)
    10.09.2017 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:0 Дженоа (Генуя)
    27.08.2017 Был в запасе СПАЛ (Феррара) 3:2 Удинезе (Удине)
    20.08.2017 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:2 Кьево (Верона)
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