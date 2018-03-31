Альбано Биццарри - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Альбано
|Отчество
|Бенхамин
|Фамилия
|Биццарри
|Команда
|Фоджа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 ноября 1977 (45 лет)
|Рост
|193
|Вес
|87
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Альбано
|Отчество
|Бенхамин
|Фамилия
|Биццарри
|Команда
|Фоджа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 ноября 1977 (45 лет)
|Рост
|193
|Вес
|87
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Удинезе
|32
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.05.2018
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|13.05.2018
|1' -90'
|Верона (Верона)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|06.05.2018
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|0:4
|Интер (Милан)
|29.04.2018
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|3:3
|Удинезе (Удине)
|22.04.2018
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Кротоне (Кротоне)
|18.04.2018
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|4:2
|Удинезе (Удине)
|14.04.2018
|1' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Удинезе (Удине)
|08.04.2018
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Лацио (Рим)
|03.04.2018
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|0:2
|Фиорентина (Флоренция)
|31.03.2018
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|2:0
|Удинезе (Удине)
|17.03.2018
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|11.03.2018
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Удинезе (Удине)
|25.02.2018
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|2:1
|Удинезе (Удине)
|17.02.2018
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|0:2
|Рома (Рим)
|11.02.2018
|1' -90'
|Торино (Турин)
|2:0
|Удинезе (Удине)
|04.02.2018
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Милан (Милан)
|28.01.2018
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|24.01.2018
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|3:0
|Удинезе (Удине)
|21.01.2018
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|СПАЛ (Феррара)
|05.01.2018
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|30.12.2017
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|23.12.2017
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|4:0
|Верона (Верона)
|16.12.2017
|1' -90'
|Интер (Милан)
|1:3
|Удинезе (Удине)
|10.12.2017
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:0
|Беневенто (Беневенто)
|04.12.2017
|1' -90'
|Кротоне (Кротоне)
|0:3
|Удинезе (Удине)
|19.11.2017
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|0:1
|Кальяри (Кальяри)
|90'
|29.10.2017
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:1
|Аталанта (Бергамо)
|25.10.2017
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|22.10.2017
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:6
|Ювентус (Турин)
|15.10.2017
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Удинезе (Удине)
|30.09.2017
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|4:0
|Сампдория (Генуя)
|23.09.2017
|1' -90'
|Рома (Рим)
|3:1
|Удинезе (Удине)
|20.09.2017
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:3
|Торино (Турин)
|17.09.2017
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:1
|Удинезе (Удине)
|10.09.2017
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Дженоа (Генуя)
|27.08.2017
|Был в запасе
|СПАЛ (Феррара)
|3:2
|Удинезе (Удине)
|20.08.2017
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Кьево (Верона)