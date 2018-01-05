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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Удинезе
Кьево - Удинезе: обзор матча 05 января 2018
Кьево
05.01.2018, пятница, 20:00
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 1
Завершен
Удинезе
9'
И. Радованович
41'
Н. Томович (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Удинезе
90'
+3
Желтая карточка
А. Барак
41'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Н. Томович
ГОЛ! 1:0!
И. Радованович
Пас отдал
Ф. Каччиаторе
9'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Удинезе
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
72
Антонин Барак
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Кьево
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Удинезе
61
Давиде Борселлини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
11
Эвандро
ЦП
6
Сванте Ингелссон
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
3-1-3-2
70
Соррентино
29
Каччиаторе
4
Томович
18
Гобби
16
Радованович
22
Бастьен
56
Хетемай
23
Бирса
14
Степински
20
Пуччарелли
3-2-3-1-1
1
Биццарри
33
Самир
5
Данило
17
Нуйтинк
30
Видмер
3
Пеццелла
7
Де Пауль
42
Фофана
21
Янкто
72
Барак
15
Ласанья
Остались в запасе
Кьево
Удинезе
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
6
Сванте Ингелссон
АП
61
Давиде Борселлини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
11
Эвандро
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Остались в запасе
6
Сванте Ингелссон
АП
61
Давиде Борселлини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
11
Эвандро
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Кьево - Удинезе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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