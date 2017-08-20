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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Кьево
Удинезе - Кьево: обзор матча 20 августа 2017
Удинезе
20.08.2017, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
1 : 2
Завершен
Кьево
37'
С. Теро
15'
Р. Инглесе
54'
В. Бирса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Кьево
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Каччиаторе
88'
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
Р. Инглесе
82'
Желтая карточка
Н. Ригони
79'
Замена
Н. Ригони
️️️️
В. Бирса
75'
Замена
Л. Гарритано
️️️️
М. Пуччарелли
Желтая карточка
С. Перица
70'
Замена
В. Бехрами
️️️️
Р. Де Пауль
65'
Желтая карточка
Г. Анджелла
64'
Замена
С. Перица
️️️️
С. Фофана
61'
Замена
Самир
️️️️
М. Ваге
58'
54'
ГОЛ! 1:2!
В. Бирса
Пас отдал
Л. Кастро
ГОЛ! 1:1!
С. Теро
Пас отдал
Р. Де Пауль
37'
15'
ГОЛ! 0:1!
Р. Инглесе
Пас отдал
В. Бирса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
19
Лукас Кастро
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Удинезе
61
Давиде Борселлини
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
4
Павел Бохневич
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
11
Эвандро
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
6
Сванте Ингелссон
АП
72
Антонин Барак
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Кьево
1
Филиппо Павони
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
7
Мехди Лери
ПВ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
4-4-2
1
Скуффет
13
Ваге
17
Нуйтинк
3
Пеццелла
33
Анджелла
21
Янкто
20
Халлфредссон
42
Фофана
7
Де Пауль
77
Теро
15
Ласанья
4-1-3-2
70
Соррентино
18
Гобби
3
Дайнелли
29
Каччиаторе
5
Гамберини
16
Радованович
19
Кастро
56
Хетемай
23
Бирса
20
Пуччарелли
45
Инглесе
13
Ваге
33
Самир
33
Самир
13
Ваге
7
Де Пауль
85
Бехрами
85
Бехрами
7
Де Пауль
42
Фофана
18
Перица
18
Перица
42
Фофана
20
Пуччарелли
7
Гарритано
7
Гарритано
20
Пуччарелли
23
Бирса
69
Ригони
69
Ригони
23
Бирса
45
Инглесе
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
45
Инглесе
Остались в запасе
Удинезе
Кьево
4
Павел Бохневич
ЦЗ
6
Сванте Ингелссон
АП
61
Давиде Борселлини
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Эвандро
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
72
Антонин Барак
АП
11
Рияд Байич
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
7
Мехди Лери
ПВ
1
Филиппо Павони
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
90
Андреа Секулин
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
4
Павел Бохневич
ЦЗ
6
Сванте Ингелссон
АП
61
Давиде Борселлини
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Эвандро
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
72
Антонин Барак
АП
11
Рияд Байич
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Остались в запасе
7
Мехди Лери
ПВ
1
Филиппо Павони
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
90
Андреа Секулин
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Удинезе - Кьево
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Клаудио Гавиллуччи
(Латина)
Стадион:
Удинезе Арена
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