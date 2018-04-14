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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Удинезе
Кальяри - Удинезе: обзор матча 14 апреля 2018
Кальяри
14.04.2018, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 32 тур
2 : 1
Завершен
Удинезе
21'
Л. Паволетти
84'
Л. Чеппителли
10'
К. Ласанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Удинезе
90'
+1
Желтая карточка
С. Фофана
Желтая карточка
Н. Барелла
90'
+1
90'
Желтая карточка
Э. Халлфредссон
ГОЛ! 2:1!
Л. Чеппителли
84'
73'
Желтая карточка
Данило
Желтая карточка
Л. Чигарини
69'
ГОЛ! 1:1!
Л. Паволетти
21'
10'
ГОЛ! 0:1!
К. Ласанья
Пас отдал
А. Барак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Удинезе
1
Альбано Биццарри
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
14
Андрия Балич
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
72
Антонин Барак
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Кальяри
36
Лука Кроста
ВР
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
32
Кван Сон Хан
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
61
Давиде Борселлини
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
6
Сванте Ингелссон
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
4-4-2
22
Краньо
13
Мянго
23
Чеппителли
4
Писакане
25
Кастан
23
Барелла
24
Фараго
8
Чигарини
19
Падоин
30
Паволетти
25
Сау
4-3-1-2
1
Биццарри
17
Нуйтинк
5
Данило
33
Самир
6
Аднан
14
Балич
42
Фофана
17
Стригер Ларсен
72
Барак
11
Лопес
15
Ласанья
Остались в запасе
Кальяри
Удинезе
36
Лука Кроста
ВР
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
32
Кван Сон Хан
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
7
Франческо Дзампано
ПЗ
6
Сванте Ингелссон
АП
1
Симоне Скуффет
ВР
61
Давиде Борселлини
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
36
Лука Кроста
ВР
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
32
Кван Сон Хан
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Остались в запасе
7
Франческо Дзампано
ПЗ
6
Сванте Ингелссон
АП
1
Симоне Скуффет
ВР
61
Давиде Борселлини
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Кальяри - Удинезе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
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