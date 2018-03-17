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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Сассуоло
Удинезе - Сассуоло: обзор матча 17 марта 2018
Удинезе
17.03.2018, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 2
Завершен
Сассуоло
44'
С. Фофана
42'
А. Аднан (АГ)
75'
С. Сенси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Сассуоло
75'
ГОЛ! 1:2!
С. Сенси
Пас отдал
М. Политано
Желтая карточка
А. Барак
63'
ГОЛ! 1:1!
С. Фофана
Пас отдал
А. Аднан
44'
42'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Аднан
29'
Желтая карточка
Л. Маццителли
15'
Желтая карточка
К. Адьяпонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Альбано Биццарри
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
61
Давиде Борселлини
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
6
Сванте Ингелссон
АП
72
Антонин Барак
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
4-5-1
1
Биццарри
6
Аднан
5
Данило
33
Самир
30
Видмер
21
Янкто
85
Бехрами
42
Фофана
7
Де Пауль
17
Стригер Ларсен
11
Лопес
3-2-3-1-1
47
Консильи
17
Адьяпонг
15
Ачерби
18
Гольданига
14
Лирола
15
Делл'Орко
36
Маццителли
8
Сенси
6
Миссироли
21
Политано
15
Бабакар
Остались в запасе
Удинезе
Сассуоло
6
Сванте Ингелссон
АП
7
Франческо Дзампано
ПЗ
1
Симоне Скуффет
ВР
61
Давиде Борселлини
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
72
Антонин Барак
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
77
Николас Пьерини
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
6
Сванте Ингелссон
АП
7
Франческо Дзампано
ПЗ
1
Симоне Скуффет
ВР
61
Давиде Борселлини
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
72
Антонин Барак
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
Остались в запасе
77
Николас Пьерини
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Удинезе - Сассуоло
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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