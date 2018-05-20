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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Болонья
Удинезе - Болонья: обзор матча 20 мая 2018
Удинезе
20.05.2018, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 38 тур
1 : 0
Завершен
Болонья
30'
С. Фофана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Болонья
ГОЛ! 1:0!
С. Фофана
Пас отдал
А. Барак
30'
28'
Желтая карточка
С. Верди
24'
Желтая карточка
В. Торосидис
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Альбано Биццарри
ВР
5
Данило
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
72
Антонин Барак
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Удинезе
61
Давиде Борселлини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
6
Сванте Ингелссон
АП
11
Макси Лопес
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
13
Фабрицио Бриньяни
ЦЗ
33
Шейк Кейта
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
12
Кингсли Микаэл
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
3-5-1-1
1
Биццарри
5
Данило
17
Нуйтинк
33
Самир
21
Янкто
42
Фофана
20
Халлфредссон
7
Де Пауль
17
Стригер Ларсен
72
Барак
15
Ласанья
4-3-1-1
1
Да Кошта
87
Де Майо
6
Романьоли
35
Торосидис
25
Масина
21
Джемаили
12
Крисетиг
15
Поли
90
Верди
7
Орсолини
Остались в запасе
Удинезе
Болонья
6
Сванте Ингелссон
АП
6
Али Аднан
ЛЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
61
Давиде Борселлини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
12
Кингсли Микаэл
ЦП
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
1
Федерико Равалья
ВР
13
Фабрицио Бриньяни
ЦЗ
33
Шейк Кейта
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
6
Адам Надь
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
6
Сванте Ингелссон
АП
6
Али Аднан
ЛЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
61
Давиде Борселлини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Остались в запасе
12
Кингсли Микаэл
ЦП
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
1
Федерико Равалья
ВР
13
Фабрицио Бриньяни
ЦЗ
33
Шейк Кейта
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
6
Адам Надь
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Удинезе - Болонья
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
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