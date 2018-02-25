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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Удинезе
Сампдория - Удинезе: обзор матча 25 февраля 2018
Сампдория
25.02.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 1
Завершен
Удинезе
35'
М. Сильвестре
83'
Д. Сапата
90+5'
М. Сильвестре (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Удинезе
90'
+5
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
М. Сильвестре
ГОЛ! 2:0!
Д. Сапата
Пас отдал
Р. Альварес
83'
74'
Желтая карточка
Я. Янкто
Желтая карточка
Д. Капрари
62'
ГОЛ! 1:0!
М. Сильвестре
Пас отдал
Д. Капрари
35'
Желтая карточка
Н. Мурру
27'
20'
Желтая карточка
Й. Стригер Ларсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Эдгар Баррето
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Удинезе
1
Альбано Биццарри
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Андрия Балич
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
72
Антонин Барак
АП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Сампдория
27
Вид Белец
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
61
Давиде Борселлини
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
6
Сванте Ингелссон
АП
11
Макси Лопес
ЦФ
4-1-2-1-2
2
Вивиано
29
Мурру
26
Сильвестре
67
Феррари
18
Берешиньски
34
Торрейра
8
Баррето
17
Линетти
11
Рамирес
10
Капрари
27
Квальярелла
4-5-1
1
Биццарри
30
Видмер
5
Данило
33
Самир
6
Аднан
14
Балич
7
Де Пауль
42
Фофана
17
Стригер Ларсен
21
Янкто
72
Барак
Остались в запасе
Сампдория
Удинезе
27
Вид Белец
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
6
Сванте Ингелссон
АП
7
Франческо Дзампано
ПЗ
1
Симоне Скуффет
ВР
61
Давиде Борселлини
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
27
Вид Белец
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Остались в запасе
6
Сванте Ингелссон
АП
7
Франческо Дзампано
ПЗ
1
Симоне Скуффет
ВР
61
Давиде Борселлини
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Сампдория - Удинезе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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