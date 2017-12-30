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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Удинезе
Болонья - Удинезе: обзор матча 30 декабря 2017
Болонья
30.12.2017, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 2
Завершен
Удинезе
27'
Данило (АГ)
37'
С. Видмер
48'
К. Ласанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Удинезе
Желтая карточка
А. Масина
78'
76'
Желтая карточка
Данило
Желтая карточка
А. Миранте
67'
57'
Желтая карточка
В. Бехрами
53'
Желтая карточка
Й. Стригер Ларсен
48'
ГОЛ! 1:2!
К. Ласанья
Пас отдал
Р. Де Пауль
37'
ГОЛ! 1:1!
С. Видмер
Пас отдал
А. Аднан
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Данило
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
6
Адам Надь
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
90
Симоне Верди
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Удинезе
1
Альбано Биццарри
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
33
Самир
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
72
Антонин Барак
АП
11
Макси Лопес
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
42
Секо Фофана
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Сванте Ингелссон
АП
11
Рияд Байич
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
4-1-2-2-1
83
Миранте
25
Масина
21
Гонсалес
22
Хеландер
15
Мбайе
5
Пульгар
6
Надь
30
Донса
29
Ди Франческо
90
Верди
21
Дестро
4-3-1-2
1
Биццарри
30
Видмер
33
Самир
5
Данило
6
Аднан
17
Стригер Ларсен
85
Бехрами
21
Янкто
72
Барак
15
Ласанья
11
Лопес
Остались в запасе
Болонья
Удинезе
1
Анжело Да Кошта
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
6
Сванте Ингелссон
АП
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
42
Секо Фофана
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Остались в запасе
6
Сванте Ингелссон
АП
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
42
Секо Фофана
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Болонья - Удинезе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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