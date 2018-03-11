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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Удинезе
Ювентус - Удинезе: обзор матча 11 марта 2018
Ювентус
11.03.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 28 тур
2 : 0
Завершен
Удинезе
20'
П. Дибала
49'
П. Дибала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Удинезе
90'
+1
Желтая карточка
С. Перица
ГОЛ! 2:0!
П. Дибала
Пас отдал
Г. Игуаин
49'
ГОЛ! 1:0!
П. Дибала
20'
19'
Желтая карточка
Г. Анджелла
Желтая карточка
Д. Кьеллини
2'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Удинезе
1
Альбано Биццарри
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
42
Секо Фофана
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
72
Антонин Барак
АП
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
61
Давиде Борселлини
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
6
Сванте Ингелссон
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
3-4-1-2
13
Щесны
24
Ругани
14
Кьеллини
22
Де Шильо
27
Асамоа
10
Маркизио
28
Хедира
27
Стураро
11
Коста
21
Дибала
9
Игуаин
3-2-3-1-1
1
Биццарри
17
Нуйтинк
33
Анджелла
33
Самир
30
Видмер
6
Аднан
42
Фофана
85
Бехрами
21
Янкто
72
Барак
11
Лопес
Остались в запасе
Ювентус
Удинезе
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
7
Франческо Дзампано
ПЗ
6
Сванте Ингелссон
АП
1
Симоне Скуффет
ВР
61
Давиде Борселлини
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Остались в запасе
7
Франческо Дзампано
ПЗ
6
Сванте Ингелссон
АП
1
Симоне Скуффет
ВР
61
Давиде Борселлини
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Ювентус - Удинезе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
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Ювентус
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1
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