Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Удинезе
Сассуоло - Удинезе: обзор матча 25 октября 2017
Сассуоло
25.10.2017, среда, 21:45
Италия. Серия А, 10 тур
0 : 1
Завершен
Удинезе
32'
А. Барак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Удинезе
Желтая карточка
П. Каннаваро
90'
+4
74'
Желтая карточка
Й. Стригер Ларсен
69'
Желтая карточка
Я. Янкто
Желтая карточка
Ф. Пелузо
54'
45'
+2
Желтая карточка
Самир
32'
ГОЛ! 0:1!
А. Барак
Пас отдал
С. Перица
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
94
Доменико Берарди
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Удинезе
1
Альбано Биццарри
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
72
Антонин Барак
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
14
Поль Лирола
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Удинезе
61
Давиде Борселлини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
14
Андрия Балич
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
4-3-2-1
47
Консильи
23
Гаццола
15
Ачерби
13
Пелузо
28
Каннаваро
6
Миссироли
8
Сенси
4
Маньянелли
21
Политано
94
Берарди
11
Фальчинелли
3-3-1-3
1
Биццарри
5
Данило
33
Самир
6
Аднан
17
Стригер Ларсен
85
Бехрами
21
Янкто
72
Барак
18
Перица
10
Ридер
15
Ласанья
Остались в запасе
Сассуоло
Удинезе
32
Антонио Рагуса
ЛВ
14
Поль Лирола
ПЗ
25
Джанлука Пеголо
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
61
Давиде Борселлини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
14
Андрия Балич
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
32
Антонио Рагуса
ЛВ
14
Поль Лирола
ПЗ
25
Джанлука Пеголо
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Остались в запасе
61
Давиде Борселлини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
14
Андрия Балич
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Сассуоло - Удинезе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Читта дель Триколоре
Новости команд
Все
Сассуоло
Удинезе
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+