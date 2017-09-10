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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Дженоа
Удинезе - Дженоа: обзор матча 10 сентября 2017
Удинезе
10.09.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 0
Завершен
Дженоа
16'
Я. Янкто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Дженоа
90'
+3
Желтая карточка
А. Таарабт
Желтая карточка
А. Барак
90'
+2
Красная карточка
Д. Пеццелла
79'
Желтая карточка
Самир
71'
Желтая карточка
К. Ласанья
55'
37'
Красная карточка
А. Бертолаччи
Желтая карточка
В. Бехрами
25'
ГОЛ! 1:0!
Я. Янкто
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
5
Данило
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
72
Антонин Барак
АП
11
Макси Лопес
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Удинезе
61
Давиде Борселлини
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
14
Андрия Балич
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Ридер
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
16
Андрей Галабинов
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
3-4-1-2
1
Скуффет
5
Данило
17
Нуйтинк
33
Самир
21
Янкто
85
Бехрами
7
Де Пауль
17
Стригер Ларсен
72
Барак
15
Ласанья
11
Лопес
4-3-3
1
Перин
19
Джентилетти
13
Россеттини
4
Бираски
93
Лаксальт
44
Велозу
91
Бертолаччи
49
Таарабт
21
Пандев
88
Лазович
18
Лападула
Остались в запасе
Удинезе
Дженоа
6
Али Аднан
ЛЗ
61
Давиде Борселлини
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
14
Андрия Балич
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Ридер
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
16
Эудженио Ламанна
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
16
Андрей Галабинов
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
61
Давиде Борселлини
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
14
Андрия Балич
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Ридер
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Остались в запасе
16
Эудженио Ламанна
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
16
Андрей Галабинов
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Удинезе - Дженоа
4
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
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