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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Кротоне
Удинезе - Кротоне: обзор матча 22 апреля 2018
Удинезе
22.04.2018, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 2
Завершен
Кротоне
6'
К. Ласанья
7'
Сими
86'
Д. Фараони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Кротоне
86'
ГОЛ! 1:2!
Д. Фараони
Желтая карточка
Я. Янкто
68'
Желтая карточка
В. Бехрами
58'
7'
ГОЛ! 1:1!
Сими
Пас отдал
А. Налини
ГОЛ! 1:0!
К. Ласанья
Пас отдал
М. Лопес
6'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Альбано Биццарри
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
42
Секо Фофана
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
72
Антонин Барак
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
9
Сими
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
61
Давиде Борселлини
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Сванте Ингелссон
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
Кротоне
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
4-3-1-2
1
Биццарри
6
Аднан
5
Данило
33
Самир
30
Видмер
42
Фофана
85
Бехрами
17
Стригер Ларсен
72
Барак
11
Лопес
15
Ласанья
3-4-3
21
Кордас
19
Фараони
11
Чеккерини
19
Капуано
7
Роден
87
Мартелла
45
Мандрагора
51
Барберис
7
Налини
29
Тротта
9
Сими
Остались в запасе
Удинезе
Кротоне
6
Сванте Ингелссон
АП
7
Франческо Дзампано
ПЗ
1
Симоне Скуффет
ВР
61
Давиде Борселлини
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
6
Сванте Ингелссон
АП
7
Франческо Дзампано
ПЗ
1
Симоне Скуффет
ВР
61
Давиде Борселлини
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Остались в запасе
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Удинезе - Кротоне
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
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