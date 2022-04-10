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    Андрей - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Андрей
    Фамилия Рамос
    Команда Коритиба
    Состав Основной
    Родной город Рио-де-Жанейро
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 февраля 1998 (25 лет)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Статистика по турнирам
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