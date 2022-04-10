Андрей - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Рамос
|Команда
|Коритиба
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Рамос
|Команда
|Коритиба
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коритиба
|5
|3
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|1' -66'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:0
|Коритиба (Коритиба)
|15.05.2022
|1' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|1:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|45'
|01.05.2022
|1' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|3:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|61'
|17.04.2022
|1' -65'
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:1
|Коритиба (Коритиба)
|61'
|10.04.2022
|1' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|3:0
|Гойас (Гояния)
|90'