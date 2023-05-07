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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Коритиба
Баия - Коритиба: обзор матча 07 мая 2023
Баия
07.05.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 4 тур
3 : 1
Завершен
Коритиба
16'
В. Луис (АГ)
68'
Д. Дуарт
63'
Г. Бочилия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баия - Коритиба
88'
Желтая карточка
J.
Замена
D. Rosa
️️️️
Тасиано
85'
85'
Замена
М. Морено
️️️️
Энрике
80'
Замена
М. Винисиус
️️️️
B. Gomes
80'
Замена
М. Бьянки
️️️️
Натанаэл
77'
Желтая карточка
Энрике
Замена
Н. Асеведо
️️️️
Y. Felipe
71'
Замена
Адемир
️️️️
Каули
70'
ГОЛ! 2:1!
Д. Дуарт
Пас отдал
Каули
68'
67'
Желтая карточка
В. Луис
63'
ГОЛ! 1:1!
Г. Бочилия
Пас отдал
А. Манга
Замена
А. Салес
️️️️
Эвералдо
61'
55'
Желтая карточка
Б. Виана
52'
Желтая карточка
Г. Бочилия
46'
Замена
Г. Бочилия
️️️️
Р. Пиньо
Желтая карточка
В. Жакаре
45'
+5
33'
Желтая карточка
В. Фариас
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
В. Луис
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
23
Резенде
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
29
Витор Жакаре
ЛВ
16
Тасиано
ЦП
80
Каули
АП
1
Marcos Felipe
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Коритиба
22
Габриэл
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
83
Jamerson
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
11
Алеф Манга
ЛВ
8
Виллиан Фариас
ОП
12
Виктор Луис
ЦФ
2
Натанаэл
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Баия
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
13
Джоаннер Чавес
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
5
Николас Асеведо
ОП
29
Diego Rosa
ЦП
7
Адемир
ПВ
77
Mateus Claus
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
Коритиба
27
Луан Полли
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
2
Маркос Винисиус
ЦЗ
7
Андрей
ОП
28
Vilar
ЦП
18
Матеус Бьянки
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
90
Вилльям Потткер
ПВ
28
Liziero
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
2-1-2-5
23
Резенде
4
Кану
16
Тасиано
29
Жакаре
80
Каули
20
Тейшейра
33
Дуарт
88
6
27
Эвералдо
3-1-1-5
22
Габриэл
2
Виана
83
3
Энрике
8
Фариас
11
Манга
12
Луис
9
Пиньо
37
Сезар
15
2
Натанаэл
88
5
Асеведо
5
Асеведо
88
16
Тасиано
29
29
16
Тасиано
80
Каули
7
Адемир
7
Адемир
80
Каули
27
Эвералдо
9
Салес
9
Салес
27
Эвералдо
15
2
Винисиус
2
Винисиус
15
2
Натанаэл
18
Бьянки
18
Бьянки
2
Натанаэл
9
Пиньо
21
Бочилия
21
Бочилия
9
Пиньо
3
Энрике
10
Морено
10
Морено
3
Энрике
Остались в запасе
Баия
Коритиба
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
13
Джоаннер Чавес
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
77
Mateus Claus
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
27
Луан Полли
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
7
Андрей
ОП
28
Vilar
ЦП
90
Вилльям Потткер
ПВ
28
Liziero
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
13
Джоаннер Чавес
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
77
Mateus Claus
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Остались в запасе
27
Луан Полли
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
7
Андрей
ОП
28
Vilar
ЦП
90
Вилльям Потткер
ПВ
28
Liziero
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Баия - Коритиба
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
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