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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Коритиба
Флуминенсе - Коритиба: обзор матча 26 ноября 2023
Флуминенсе
26.11.2023, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 35 тур
2 : 1
Завершен
Коритиба
45+1'
Г. Кано
63'
Д. Кеннеди
90'
Хесе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Коритиба
90'
ГОЛ! 2:1!
Хесе
Пас отдал
B. Gomes
Замена
Джованни
️️️️
Д. Кеннеди
84'
78'
Замена
В. Фариас
️️️️
Андрей
78'
Замена
Хесе
️️️️
M. Garcez de Jesus
Замена
Гансо
️️️️
Лима
76'
Замена
Леле
️️️️
Даниэл
76'
Замена
Д. Барбоза
️️️️
Марсело
76'
69'
Замена
М. Бьянки
️️️️
С. Гомес
69'
Замена
G. Silva
️️️️
D.
ГОЛ! 2:0!
Д. Кеннеди
Пас отдал
Д. Ариас
63'
61'
Желтая карточка
С. Гомес
55'
Желтая карточка
D.
Желтая карточка
Лима
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
Г. Кано
Пас отдал
Д. Ариас
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Мело
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
12
Марсело
ЛЗ
33
Нино
(К)
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
7
Андре
ОП
30
Фелипе Мело
ОП
45
Лима
ПВ
94
Даниэл
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Коритиба
27
Луан Полли
ВР
13
Бенджамин Кушчевич
(К)
ЦЗ
3
Thalisson Gabriel
ЦЗ
7
Андрей
ОП
19
Себастьян Гомес
ЦП
31
Maurício Garcez de Jesus
ЦП
12
Виктор Луис
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
9
Diogo
ЦФ
2
Натанаэл
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Флуминенсе
22
Педро Ранхел
ВР
98
Витор Эудес
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
36
Felipe
ЦЗ
11
Исаак
ЛВ
21
Тиаго Сантос
ОП
10
Гансо
ЦП
10
Leonardo Fernández
ЦП
10
Джованни
ПВ
11
Йони Гонсалес
ПВ
18
Леле
ЦФ
Коритиба
1
Pedro Luccas
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
83
Jamerson
ЦЗ
55
Thiago Dombroski
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
8
Виллиан Фариас
ОП
18
Матеус Бьянки
ЦП
15
Франсержио
ЦП
20
Gabriel Silva
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
3-2-2-3
1
Фабио
12
Марсело
33
Нино
23
Гуга
7
Андре
30
Мело
11
Ариас
45
Лима
14
Кано
9
Кеннеди
94
Даниэл
2-1-2-5
27
Полли
13
Кушчевич
3
7
Андрей
19
Гомес
31
12
Луис
2
Натанаэл
9
15
37
Сезар
12
Марсело
16
Барбоза
16
Барбоза
12
Марсело
45
Лима
10
Гансо
10
Гансо
45
Лима
9
Кеннеди
10
Джованни
10
Джованни
9
Кеннеди
94
Даниэл
18
Леле
18
Леле
94
Даниэл
7
Андрей
8
Фариас
8
Фариас
7
Андрей
19
Гомес
18
Бьянки
18
Бьянки
19
Гомес
9
20
20
9
31
10
Хесе
10
Хесе
31
Остались в запасе
Флуминенсе
Коритиба
22
Педро Ранхел
ВР
98
Витор Эудес
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
36
Felipe
ЦЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
10
Leonardo Fernández
ЦП
11
Исаак
ЛВ
11
Йони Гонсалес
ПВ
Главный тренер
Фернандо Диниз
1
Pedro Luccas
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
83
Jamerson
ЦЗ
55
Thiago Dombroski
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
15
Франсержио
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
98
Витор Эудес
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
36
Felipe
ЦЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
10
Leonardo Fernández
ЦП
11
Исаак
ЛВ
11
Йони Гонсалес
ПВ
Остались в запасе
1
Pedro Luccas
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
83
Jamerson
ЦЗ
55
Thiago Dombroski
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
15
Франсержио
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Флуминенсе - Коритиба
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Главный судья:
Matheus Delgado Candancan, Brazil
Стадион:
Маракана
Новости команд
Все
Флуминенсе
Коритиба
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
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