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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Ботафого
Коритиба - Ботафого: обзор матча 30 ноября 2023
Коритиба
30.11.2023, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 36 тур
1 : 1
Завершен
Ботафого
90+9'
E.
90+6'
Тикиньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коритиба - Ботафого
ГОЛ! 1:1!
E.
Пас отдал
Натанаэл
90'
+9
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Тикиньо
82'
Замена
Л. Фернандес
️️️️
Ч. Че
68'
Замена
Л. Энрике
️️️️
Ж. Сантос
68'
Замена
C. Alberto
️️️️
В. Са
Замена
В. Фариас
️️️️
Андрей
65'
Желтая карточка
Андрей
63'
Замена
M. Garcez de Jesus
️️️️
B. Gomes
58'
Замена
E.
️️️️
D.
50'
Замена
M.
️️️️
T. Gabriel
46'
Замена
Рейналдо
️️️️
Робсон
46'
46'
Замена
Уго
️️️️
Баштуш
Красная карточка
J.
45'
+4
Желтая карточка
Робсон
34'
29'
Красная карточка
К. Эдуардо
Желтая карточка
T. Gabriel
18'
7'
Желтая карточка
Тикиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
1
Pedro Luccas
ВР
3
Thalisson Gabriel
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
(К)
ЦЗ
83
Jamerson
ЦЗ
2
Натанаэл
ПАЗ
7
Андрей
ОП
18
Матеус Бьянки
ЦП
10
Марселино Морено
АП
30
Робсон
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
9
Diogo
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Ботафого
20
Лукас Перри
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
31
Виктор Куэста
(К)
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
17
Марлон Фрейтас
ОП
3
Че Че
ЦП
18
Габриэл
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
7
Жуниор Сантос
ПВ
34
Адриэлсон
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Коритиба
27
Луан Полли
ВР
29
Diogo Batista
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
8
Виллиан Фариас
ОП
31
Maurício Garcez de Jesus
ЦП
15
Франсержио
ЦП
20
Gabriel Silva
ЦП
37
Кайо Сезар
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
5
Mauricio
ЦФ
9
Edu
ЦФ
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
24
Леонель Ди Пласидо
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
33
Диего Эрнандес
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
99
Carlos Alberto
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
3-2-1-1-3
1
3
13
Кушчевич
83
7
Андрей
2
Натанаэл
18
Бьянки
10
Морено
9
15
30
Робсон
2-1-2-3-2
20
Перри
15
Баштуш
31
Куэста
17
Фрейтас
3
Че Че
18
Габриэл
7
Сантос
33
Карлос Эдуардо
27
Са
9
Тикиньо
34
Адриэлсон
30
Робсон
40
Рейналдо
40
Рейналдо
30
Робсон
7
Андрей
8
Фариас
8
Фариас
7
Андрей
15
31
31
15
3
5
5
3
9
9
9
9
15
Баштуш
16
Уго
16
Уго
15
Баштуш
3
Че Че
33
Фернандес
33
Фернандес
3
Че Че
7
Сантос
11
Энрике
11
Энрике
7
Сантос
27
Са
99
99
27
Са
Остались в запасе
Коритиба
Ботафого
27
Луан Полли
ВР
29
Diogo Batista
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
15
Франсержио
ЦП
20
Gabriel Silva
ЦП
37
Кайо Сезар
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
25
Роберто Фернандес
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
24
Леонель Ди Пласидо
ПЗ
33
Диего Эрнандес
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
43
David Sousa
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
27
Луан Полли
ВР
29
Diogo Batista
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
15
Франсержио
ЦП
20
Gabriel Silva
ЦП
37
Кайо Сезар
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
24
Леонель Ди Пласидо
ПЗ
33
Диего Эрнандес
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
43
David Sousa
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Коритиба - Ботафого
3
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Rodrigo Jose Pereira de Lima, Brazil
Стадион:
Коуто Перейра
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